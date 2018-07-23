Шесть кораблей НАТО зашли в Одессу

В Одессу прибыли шесть боевых кораблей стран НАТО — Нидерландов, Турции, ФРГ и Румынии

Суда входят в состав двух подразделений Североатлантического Альянса — постоянной военно-морской группы НАТО №2 (SNMG2) и постоянной противоминной военно-морской группы НАТО №2 (SNMCMG2), информирует «ДС» со ссылкой на «Думскую».

SNMG 2 на этот раз состоит из фрегатов: флагманского голландца F804 De Ruyter, румынского F221 Regele Ferdinand и турецкого F242 Fatih. Вторая минно-тральная группа зашла в составе флагмана — немецкого корабля обеспечения А513 Rhein, турецкого охотника за минами M269 Anamur и румынского M25 Lt. Lupu Dinescu («Лейтенант Лупу Динеску»).

Первым, в 7:00, прибыл «Фатих», который пришвартовался к причалу №19. Голландский фрегат стал в 8:30 у 18-го причала. Румынский фрегат «Принц Фердинанд» пришвартовался бортом к голландцу, а немец «Рейн» бортом к турецкому фрегату.

Охотник за минами «Анамур» оказался на 20-м причале. Там же встал румынский тральщик.

Цель визита кораблей и его продолжительность пока не сообщается.

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