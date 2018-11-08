Шэнь Хайсюн: И слоны должны научиться танцевать хип-хоп

«Всем мы чувствуем, что необходимо двигаться вперед с каждым днем. При переходе на вещание в цифровом формате мы должны внедрять инновации, расширять кругозор и упорно работать. Только так мы сможем реализовать инициативу в реформах и нововведениях СМИ».

8 ноября на медиа-форуме «Реформа и коммуникационная инновация СМИ» в рамках 5-й Всемирной интернет-конференции заместитель начальника Отдела пропаганды ЦК КПК, гендиректор Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн отметил, что новой широковещательной платформе СМИ, которая уже стала одной из первых по масштабу в мире, необходимы реформы и внедрение новшеств в виде цифрового формата, необходимо также укреплять имеющиеся преимущества и открывать новые горизонты развития.

По его мнению, для того, чтобы глубже понять и принять решение центрального правительства, мы должны использовать шанс цифрового развития в духе того, как «слона научить танцевать хип-хоп» (пройти через серьезные трудности).

Шэнь Хайсюн привел пример из собственной жизни. В прошлом месяце в горах Наньлин провинции Гуандун он увидел, что в некоторых деревнях местные жители открыли свои сетевые магазины в интернете. Их хозяева попросили его помочь с рекламой на Центральном телевидении Китая. Он вспомнил, что в апреле нынешнего года Медиакорпорация начала новый раунд программы адресного оказания помощи бедным в ответ на указ председателя КНР Си Цзиньпина. Шэнь Хайсюн подчеркнул, что Центральное телевидение готово бесплатно предоставить рекламную квоту в 1 млрд. юаней местным провинциям, которые поставили своей задачей борьбу с нищетой. Во время трансляции рекламы отображается двухмерный штрихкод, ведется рекомендация в интернете. Таким образом, с помощью телевидения расширяется известность бренда, а с помощью интернета открывается рынок. Эффект от рекламы не заставил себя долго ждать.

Практика свидетельствует, что традиционные СМИ должны приспосабливаться к развитию нового формата вещания. Шэнь Хайсюн отметил, что после овладения цифровыми технологиями сотрудники СМИ не будут пасовать перед стремительным развитием цифровой экономики.

Традиционные СМИ должны смело вести реформу, используя свое преимущество и репутацию, чтобы еще больше укрепить их и расширить пространство развития.

Как познакомиться с цифровыми технологиями и использовать их. Шэнь Хайсюн предложил 4 способа.

Во-первых, возможность для производства контента. СМИ должны избавиться от былых форм распространения информации и прекратить от них зависеть, действительно производить универсальный контент, подходящий для различных медиа-носителей и каналов. Необходимо содействовать структурной реформе, начиная с содержания, исходя из потребностей аудитории, и продвигать всесторонние изменения в сферах размещения медиа-продукта, улучшать работу и совершенствовать механизм управления. Следует менять образ мышления, использовать новые выражения, непрерывно укреплять физическую силу, наблюдательность, способность писать и расширять кругозор, производить привлекательные и впечатляющие программы, медиа-продукцию, нацеленную на новые медиа. Необходимо, с одной стороны, удовлетворять потребности аудитории, с другой стороны, формировать общественные ценности.

Во-вторых, техническая движущая сила. СМИ должны использовать шансы, связанные с развитием больших данных, облачных вычислений, искусственного интеллекта, интернета 5G, высокой и сверхвысокой разрешающей способности 4K8K и другой новой техники, стараться внедрять новинки и применять их на практике, тем самым, быть вечным двигателем реформ.

В-третьих, конкурентоспособность платформ. Создание платформы – это работа систематическая, для которой необходимо привлекать и собирать пользователей, и предоставлять им необходимые услуги. Следует, с одной стороны, выдавать высококачественную медиа-продукцию, с другой стороны, создавать изнутри связующую и внешне доступную платформу. С одной стороны – единая облачная платформа, с другой стороны – ассортиментная матрица и вертикальный метод выкладки товаров для того, чтобы отвечать стратегии диверсификации каналов распространения и популяризации социальных сетей. Нужно эффективно использовать коммерческие сайты и другие платформы, «добраться» до широкого пользователя и предоставить ему качественные услуги.

В-четвертых, экологическая связанность. СМИ должны активно участвовать во всех звеньях производственной цепи и в разных структурах общества на основе стратегического сотрудничества, активно искать пути сотрудничества в таких сферах как госуслуги, электронная коммерция в рамках СМИ, освоение авторского права и промышленного развития, предоставлять новые импульсы для расширения коммуникационных возможностей и инноваций методов ведения бизнеса. Следует искать новые возможности развития на основе сотрудничества, взаимного выигрыша, коммуникации и слияния.

«Авторитетные СМИ, имеющие голос в мире, не могут быть непричастны к созданию сообщества единой судьбы в киберпространстве. Это наши ценные возможности и ответственность», — сказал Шэнь Хайсюн.

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