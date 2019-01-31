Шаргунов и Бабкина получили премии правительства в области культуры — Сетевое издание m24.ru

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Фото: Агентство «Москва»/Антон Кардашов

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о присуждении 12 премий правительства в области культуры за 2018 год. Об этом сообщается на сайте правительства.

«Премии присуждаются деятелям и работникам культуры за наиболее талантливые произведения в области литературы, изобразительного, декоративно-прикладного, музыкального, театрального, циркового и аудиовизуального искусства, архитектуры и дизайна, за выдающуюся просветительскую деятельность в сфере культуры, а также за создание наиболее талантливых творческих проектов и произведений для детей и юношества», – говорится в сообщении.

Премии получили Алексей Суховецкий, Алексей Воронцов, Маргарита Апексимова, Надежда Бабкина, Соломон Спивак, Святослав Рыбас, Сергей Шаргунов, Евгений Ховаев, Михаил Лермонтов, Андрей Руденцов, Игорь Олейников и Юрий Николаев.

Размер премии составляет два миллиона рублей.

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