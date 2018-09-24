Шахтер объявляет о начале сбора заявок для участия в проекте первого акселератора спортивных стартапов

Если вы готовы формировать будущее спортивной индустрии, присоединяйтесь к проекту «Шахтера».

Фото:: Официальный сайт Шахтера

Донецкий «Шахтер» приглашает к участию стартапы с современными решениями в различных сферах: вовлечение болельщиков, «умный стадион», здоровье и безопасность футболистов, технологии биометрического спортивного анализа, мастерство и коучинг, результативность молодых игроков, медиа и вещание, крипто в спорте и другие.





Команды лучших стартапов в течение четырех месяцев пройдут обучение у менторов всемирно известных брендов и лидеров мирового спорта, получат глобальные перспективы и возможности для масштабирования. Присоединяйтесь к первому акселератору спортивных технологий в Украине! Организаторы проекта – FC SHAKHTAR и HYPE — Sports Innovation.





Основные направления:

● AR/VR (расширенная и виртуальная реальность), «умные стадионы» ● Взаимодействие с болельщиками ● Электронный/фэнтези-спорт, электронная коммерция ● Физическое состояние игроков ● Медиа и вещание ● Мастерство игроков и коучинг ● Технологии биометрического спортивного анализа ● Ставки ● Криптовалюта в спорте ● Производительность молодых игроков





Подать заявку можно с 24 сентября по 16 ноября на сайте Hype Sports Innovation.





Напомним, что донецкий «Шахтер» вместе с организацией «Хайп» создал первую в Украине платформу спортивных инноваций.





Также добавим, что «Шахтер» одержал 80 побед при Фонсеке, а Мораес забил 65-й гол в УПЛ.





Кроме того, «Шахтер» в матче девятого тура УПЛ обыграл «Черноморец».

Источник:

Официальный сайт Шахтера





Источник