Шагреневая кожа мировой торговли

Тарифная война между США и Китаем может зайти слишком далеко.

Вы считаете, что решение Китая ввести экспортные тарифы на американские товары на сумму в 3 миллиарда долларов в ответ на то, что пошлины ввели США, — это плохо? Однако все может стать еще хуже: шансы весьма велики.

Если администрация президента Дональда Трампа введет — как было обещано — дополнительные тарифы на продукцию из КНР примерно на 50 миллиардов долларов, Китай непременно на это отреагирует. И такие действия, уже сейчас напоминающие торговую войну, неизбежно будут иметь последствия не только для США, но и для всего мира.

Американские фермеры, особенно те, кто выращивают и экспортируют соевые бобы, пострадают в первую очередь, поскольку Китай пригрозил, что именно экспорт сои станет его основной мишенью.

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С учетом обычной скорости принятия подобных решений в США, тарифы могут быть введены приблизительно через семь месяцев — как раз к моменту, когда в США будут проходить выборы в Конгресс. Велика вероятность, что это нанесет удар по республиканским кандидатам в тех регионах, которые сейчас поддерживают Трампа.

На более глобальном уровне тарифы могут привести к перенасыщению рынков, рыночной нестабильности, а также замедлению роста мировой экономики в критический момент.

ЗЕРКАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ

Китай объявил о введении тарифов 2 апреля, это стало ответом американским импортным пошлинам на алюминий и сталь. Администрация Трампа освободила от уплаты новых тарифов Аргентину, Австралию, Бразилию, Канаду, Евросоюз, Мексику и Южную Корею, однако Китай в этот список не попал.

3 апреля Белый дом опубликовал обещанный список из 1300 китайских товаров общей стоимостью примерно 50 миллиардов долларов (в дополнение к товарам на сумму около 3 миллиардов долларов, подпадающим под действие тарифов на сталь). Эти товары будут обложены 25%-ной пошлиной, в соответствии с разделом 301 закона о торговле. Китай обвиняется в недобросовестной передаче технологий, краже интеллектуальной собственности и инноваций.

Такие действия, уже сейчас напоминающие торговую войну, неизбежно будут иметь последствия не только для США, но и для всего мира

Список особого удивления не вызывает. Я по-прежнему придерживаюсь мнения, что тарифы в их нынешнем виде не окажут существенного воздействия на китайскую экономику.

Консультации с американскими бизнесменами пройдут 15 мая, в ходе публичных слушаний. После этого им предоставят время до 22 мая, чтобы высказать свое мнение. Далее, в течение 180 дней администрация должна будет принять окончательное решение по введению новых тарифов. Это означает, что США и Китаю осталось по меньшей мере 225 дней для деэскалации ситуации.

В случае, если США все же введут новые пошлины, Китай пригрозил ответными 25%-ными тарифами на 106 видов американской продукции, на общую сумму приблизительно 50 миллиардов долларов.

ВидеоСША вводят новые тарифы на китайские товары

В Белом доме уверяют, что Пекин ведет недобросовестную торговую политику, в частности, ограничивает деятельность иностранных компаний и заставляет их передавать свои технологии китайским партнерам. А также делает инвестиции в стратегические сферы американской экономики и проводит и поддерживает кибератаки. В Китае уже пообещали ответить увеличением тарифов на импорт американских товаров.

Заявления обеих стран отражают их стратегическую позицию. Тарифы США охватывают куда более широкий ассортимент китайских товаров и затрагивают такие области, как медико-биологические исследования, аэрокосмическую промышленность и производство автомобилей на новых видах топлива — то есть ключевые компоненты пекинской стратегии «Сделано в Китае 2025». Введение Соединенными Штатами пошлин на эту продукцию может значительно повлиять на стратегическое планирование китайской экономики и ее конкурентоспособность.

Ответные шаги, которыми грозится КНР, выглядят куда более точечными и касаются в основном высокотехнологичных отраслей промышленности США: производства гражданских самолетов, двигателей, оборудования и запчастей; а также соевых бобов и легковых автомобилей. Это основные товары, которые США экспортируют в Китай. В 2017 году их стоимость достигала 23 миллиардов долларов, тогда как общий объем американского экспорта составил примерно 130 миллиардов долларов.

КТО ПРОИГРАЕТ В ЭТОМ СПОРЕ?

Короткий ответ: победителей не будет.

Для Трампа торговля с другой страной определяется исключительно торговым балансом, это игра с нулевой суммой. Если одна сторона получает кусок пирога, другой достается на кусок меньше. Поэтому основной аргумент тех, кто поддерживает действия нынешней администрации, состоит в том, что президент стремится сократить торговый дефицит с КНР (составлявший в 2017 году 375 миллиардов долларов) на 100 миллиардов.

«Послушайте, эту проблему создал Китай, а не президент Трамп, — заявила Сара Хакаби Сандерс, пресс-секретарь Белого Дома. — Мы положим конец торговой несправедливости».

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Однако сосредоточенность Трампа исключительно на торговом дефиците — это ограниченный и неадекватный способ оценивать торговые взаимоотношения между двумя странами. В конечном итоге, торговый дефицит всего лишь описывает ситуацию, при которой внутренние капиталовложения превышают национальные сбережения. И эту проблему не решить введением импортных пошлин. Зато повредить экспорту товаров из США можно очень легко.

Вместо введения тарифов Трампу стоило бы озаботиться увеличением сбережений, либо снижением капиталовложений. Понятно, что он желает уменьшить текущий дефицит платежного баланса США, однако выбранная им политика — поиск козлов отпущения на стороне, вместо медленного, постепенного оздоровления национальной экономики, — создаст Америке и американцам намного больше проблем.

Для Трампа торговля с другой страной определяется исключительно торговым балансом, это игра с нулевой суммой

В обозримом будущем Аргентина и Бразилия, крупнейшие мировые экспортеры сои, первыми окажутся в выигрыше, как только Китай введет тарифы на американскую продукцию и начнет искать других поставщиков. Американские фермеры при этом не перестанут выращивать соевые бобы, и им придется осваивать новые рынки. Рано или поздно это приведет к снижению общемировых цен, и американские фермеры останутся в проигрыше.

Трамп прославился фразой: «В торговой войне легко победить». На самом деле, в ней по итогам проигрывают все. Торговая война отрицательно сказывается на прибылях корпораций, пенсионных фондах и фондовых рынках. Она подрывает базовые принципы многостороннего взаимодействия.

Экономики Соединенных Штатов и Китая являются крупнейшими в мире, на их долю приходится примерно 15 и 19 процентов от общемирового производства. Если продолжится эта тарифная война, шагреневая кожа мировой торговли рискует заметно съежиться, поскольку замедлится рост 34 ее процентов.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Развитие ситуации трудно предсказать. Хорошая новость: ни одно решение пока что не окончательно, и у нас (теоретически) остается время на исправление ситуации. Резкую реакцию Китая на действия США следует расценивать как попытку Пекина удержать администрацию Трампа от введения новых тарифов.

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Список китайских товаров, подлежащий обложению пошлинами, также пока не утвержден до конца. У американских компаний будет время до 22 мая, чтобы над ним поразмыслить. В целом американцы согласны с тем, что Китай следует приструнить за недобросовестность в торговле, но методы Трампа вызывают одобрение далеко не у всех.

В итоге, администрация Трампа может получить отпор от американских деловых кругов еще до конца мая, после чего на протяжении 180 дней правительство будет размышлять, желает ли оно вводить новые пошлины. Вероятнее всего, в это время Китай займет выжидательную позицию.

РАЗРЕШЕНИЕ КРИЗИСА

Существует три возможных пути.

В идеале, Соединенные Штаты и Китай начнут конструктивные двусторонние переговоры. КНР уже намекает на то, что склонна именно к такому решению. «Обе стороны выложили списки на стол, теперь пришло время поговорить», — заявил замминистра финансов КНР Чжу Гуаньао.

Международный валютный фонд и Всемирный банк проведут ряд встреч в Вашингтоне 21-22 апреля, и это может создать благоприятную возможность для американо-китайских переговоров. Однако уверенный и бескомпромиссный подход администрации США к вопросу о тарифах и быстрый, агрессивный ответ Китая вызвали столь живой интерес во всем мире, что обеим сторонам будет непросто решиться на мирное улаживание проблемы, если только Китай не пойдет на значительные уступки.

Если продолжится эта тарифная война, шагреневая кожа мировой торговли рискует заметно съежиться, поскольку замедлится рост 34 ее процентов

Однако, памятуя о заявлении замминистра финансов Чжу: «Не стоит ожидать, что Китай это проглотит», — кажется крайне маловероятным, что обе стороны в ближайшее время сумеют выработать общий подход к проблеме.

Второй путь разрешения кризиса подразумевает длительную процедуру урегулирования споров с привлечением соответствующих механизмов Всемирной торговой организации. Но Трамп неоднократно, самым резким образом давал понять, как он относится к межгосударственным организациям. Показательным в этом отношении является уже тот факт, что спустя год после прихода Трампа к власти Соединенные Штаты так и не назначили апелляционного судью в ВТО.

Третья опция для США и Китая — проводить и дальше политику «око за око». Однако такие действия дорого обойдутся не только для экономики, но и для самого Трампа и республиканцев, если ответные действия Китая ударят по их избирателям.

Читайте текст оригинала на the Atlantic Council

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