Сформирована программа New Retail Forum. Почта России

В рамках форума на 12 конференциях эксперты – ведущие игроки рынка поднимут самые острые вопросы цифровизации основных бизнес-процессов крупнейших сегментов торговли.

Менее двух месяцев остается до начала New Retail Forum. Почта России, – 14 и 15 ноября в Технопарке «Сколково» соберутся более 6000 представителей всех сегментов российского ритейла, производители, бренды и сервисные компании, чтобы обсудить самые острые вопросы, связанные с усилением тренда на цифровизацию всех процессов рынка, поделиться опытом и обсудить новые бизнес-модели и форматы в ритейле, показывающие рост в условиях стагнирующей экономики.



Умение и готовность слышать друг друга, быстро налаживать новые партнерские связи становится главным элементом продуктивной жизнедеятельности всей бизнес-системы, и, действуя изолированно, компании не только выпадают из общего рыночного контекста, но и теряют возможности для привлечения новых клиентов и увеличения прибыльности.



Организаторы форума New Retail Forum. Почта России – New Retail и EWDN – на базе регулярных исследований, аналитики и новостей ритейл рынка создают центр компетенций и площадку для коммуникации в офлайне, объединяющую всех участников розничного рынка и предлагают своим участникам и партнерам инструменты для быстрого обмена информацией. New Retail Forum. Почта России станет центром компетенций, площадкой для объединения всех структурных элементов бизнеса.



Программный комитет форума возглавила Почта России, которая стала стратегическим партнером мероприятия.







Для Почты участие в форуме станет эффективным инструментом для коммуникации с российскими и международными производителями, с онлайн и офлайн-ритейлерами, российскими и международными производителями, а также сервис-провайдерами, создающими инновационные решения для бизнеса.



На минувшей неделе завершена работа по формированию деловой программы форума, которую отличает не только разнообразие форматов и широкий охват тем, но и то, что программный комитет полностью состоит из представителей ведущих ритейлеров. Такой подход обеспечит высочайший уровень компетенций каждого участника и полное погружение в актуальную проблематику затрагиваемых вопросов.



Среди участников форума есть как крупнейшие российские и зарубежные ритейлеры и сервис-провайдеры, так и представители малого и среднего бизнеса: 7-Eleven, Магнит, X5 Retail Group, Wildberries, Яндекс, Mail.ru Group, Leroy Merlin, Ozon, ГК «М.Видео – Эльдорадо», Эконика, Alibaba, Sephora, Goods.ru, «ВкусВилл», PickPoint, Ситилинк, Яндекс.Маркет, Robokassa и многие другие.



Основными темами и центральными встречами 14 ноября станут:



• Открывающая сессия «Трансформация рынка розничной торговли, портрет нового покупателя».



• Пленарная сессия «Цифровизация ритейла и новые бизнес-модели».



• Сессия «E-commerce-2025. Управление инновациями в ритейле».



• Экспертная сессия «Новые бизнес-модели в ритейле».



Одновременно в других локациях Технопарка «Сколково» 14 ноября пройдут отраслевые конференции, посвященные вопросам эволюции CRM-систем и программ лояльности, IT-инфраструктуры, а также новым бизнес-моделям и возможностям в сегменте e-Grocery и FoodTech.



15 ноября – насыщенный день, главная особенность которого в пристальном внимании к темам, которые редко выделяются в отдельные конференционные потоки, а затрагиваются лишь в контексте прочих операционных процессов. Также на второй день запланировано погружение в проблемы и задачи крупнейших сегментов российского рынка: DIY, PharmaФарма и Fashion.



Основные секции и темы 15 ноября:



• Электронная коммерция: Проектирование бизнес-процессов ритейлера на основе конверсионного пути покупателя.



• Omni Pharma: Вызовы цифровой трансформации. Какие бизнес-модели работают в современных условиях.



• Fashion 2020: актуальные цифровые бизнес-модели и стратегии продаж.



• FinTech: Состояние и перспективы в отраcли розничой offline & online торговли.



• RetailTech



• DIY: современные форматы, инфраструктурные и организационные особенности сегмента.



• Особенности рынка Товаров для взрослых: логистика, операционка, маркетинг, новые инструменты взаимодействия с аудиторией, барьеры развития.







Одновременно с основными конференциями в рамках New Retail Forum. Почта России пройдут круглые столы, практические семинары, презентации реализованных кейсов и решений для бизнеса. А в отдельном пространстве пройдет выставка технологических решений для бизнеса и ритейла.



Цифровая трансформация уже превратилась из перспективного тренда в необходимую реальность успешного бизнеса. Ее основной элемент – это не только отслеживание технологий и переход на новые цифровые модели, но и, в первую очередь, выход за рамки закрытого self-concentrated сценария и прямой диалог с представителями смежных сегментов рынка. Только так можно найти новые векторы развития, сформулировать точные задачи и выйти на новый уровень прибыльности. Важнейшим местом для решения этой комплексной задачи станет отраслевая конференция, где за два дня работы можно получить качественную обратную связь и расширить пул партнеров.



New Retail Forum. Почта России – это 12 конференций, 150 спикеров, более 200 технологических прорывных решений для бизнеса и ритейла, 6000 участников, и обязательно неограниченный объем новых встреч, знакомств и идей.



Контакты для решения вопросов участия в выставочной и конференционной программе:





Влад Широбоков



+7 925 384-74-17

[email protected]





Андрей Филитов



+7 903 184-70-06

[email protected]

























