Сферу электронной коммерции в Узбекистане ждут изменения / Новости Узбекистана | Свежие новости







С развитием ИКТ, увеличением количества технических средств коммуникаций и расширением доступа к интернету обмен информацией в обществе выходит на новый уровень.



Происходящие изменения не обошли стороной и сферу электронной коммерции. С тем учетом, что торговая деятельность является одним из видов предпринимательства и направлена на получение дохода, необходимо выяснить, какие правовые основы существуют при ее осуществлении в цифровом пространстве.



В соответствии со статьей 53 Конституции, государство гарантирует свободу экономической деятельности, предпринимательства и труда с учетом приоритетности прав потребителя, равноправие и правовую защиту всех форм собственности. Торговая деятельность во всех ее формах допускается в нашей стране, но должна осуществляться на основании законодательства.



Электронная коммерция схожа с розничной торговлей, при которой товар реализуется поштучно или в небольших количествах за наличный расчет населению для конечного потребления, без права использования его в коммерческих целях. Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров «О мерах по упорядочению регистрации и осуществления торговой деятельности юридическими и физическими лицами» от 26 ноября 2002 года.



Розничная купля-продажа регулируется Гражданским кодексом (статья 425), в соответствии с которым продавцом может быть лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность. В свою очередь субъектами предпринимательства признаются юридические и физические лица, прошедшие государственную регистрацию в установленном порядке (статья 4 Закона «О гарантиях свободы предпринимательской деятельности» (новая редакция).



Для регулирования торговой деятельности с помощью средств информационных технологий в 2004 году принят Закон «Об электронной коммерции», который был опубликован в новой редакции в 2015 году.



Согласно ему участниками в это сфере выступают продавец и покупатель – как физические, так и юридические лица. В электронной коммерции существует третий, связующий элемент – информационный посредник. Он является юридическим лицом, оказывающим услуги, связанные с оборотом электронных документов и сообщений в электронной коммерции (постановление Кабинета Министров «О мерах по дальнейшему совершенствованию порядка осуществления сделок в электронной коммерции» от 02 июня 2016 года).



На основании статьи 12 Закона «Об электронной коммерции» (новая редакция) информационными посредниками могут быть:



— операторы и провайдеры сетей телекоммуникаций, оказывающие услуги по обороту электронных документов и электронных сообщений участников электронной коммерции;



— банки, оказывающие услуги по обеспечению доступа к платежным системам и проведению платежей участников электронной коммерции;



— юридические лица, осуществляющие организацию электронных ярмарок, аукционов и конкурсов;



— юридические лица, оказывающие услуги по хранению электронных документов и электронных сообщений участников электронной коммерции.



Кроме того, к информационным посредникам могут быть отнесены и иные юридические лица в соответствии с законодательством. Таким образом, этот субъект должен быть юридическим лицом, обладающим достаточными средствами по предоставлению возможности сторонам электронной коммерции осуществлять обмен информацией и документооборотом друг с другом. При этом предполагается наличие информационного сайта и (или) телефонного приложения для предоставления информации о товаре продавца, а также возможности заключения договора с покупателем.



Если учитывать права и обязанности информационного посредника по предоставлению электронной площадки для обмена информацией, к ним можно отнести сайты и мессенджеры. Вместе с тем, нет прямой нормы, которая бы подтверждала этот случай.



Действующая система правового регулирования отношений в области электронной коммерции не соответствует быстро меняющимся тенденциям развития отрасли и не позволяет обеспечить ее доступность для широких слоев населения и субъектов предпринимательства. Об этом говорится и в постановлении главы государства «О мерах по ускоренному развитию электронной коммерции» от 14 мая 2018 года.



Договор в электронной коммерции считается заключенным при получении акцепта (принятие оферты) на оферту (предложение, адресованное конкретному лицу/лицам или неограниченному кругу лиц, заключить договор). При этом статья 16 Закона «Об электронной коммерции» (новая редакция) устанавливает требования к содержанию оферты в электронной коммерции:



— полное наименование участника электронной коммерции;



— его почтовый и электронный адрес;



— в случаях, предусмотренных законодательством, сведения о наличии лицензии или документа разрешительного характера (номер лицензии или документа разрешительного характера, срок действия, наименование органа, уполномоченного выдавать лицензию или документ разрешительного характера);



— порядок заключения договора в электронной коммерции;



— возможность и порядок внесения изменений и дополнений в договор в электронной коммерции при согласовании его условий;



— порядок направления и отзыва акцепта;



— условия поставки и оплаты товаров (работ, услуг), а также предлагаемые цены (тарифы) на них;



— указания на условия, включаемые в договор путем ссылки на электронный документ, размещенный на общедоступном информационном ресурсе.



Сегодня мало кто предоставляет вышеприведенную информацию, да и не всех покупателей она интересует. Вместе с тем, в сфере электронной коммерции есть те, кто занимается торговлей без государственной регистрации, лицензии и иных разрешительных документов с использованием социальных сетей и мессенджеров. Необходимо помнить, что нарушение законодательства ведет к административной, а в некоторых случаях и к уголовной ответственности.



В Государственной программе по реализации Стратегии действий предусмотрено принятие до 1 сентября 2020 года закона о торговой деятельности, в котором будет выделено место и «электронной торговле». Таким образом представляется уместным и своевременным изучить электронную коммерцию и объединить все нормативно-правовые акты этой отрасли в единый закон.



Эдуард Эгамбердиев,



преподаватель кафедры



«Гражданского право»



Ташкентского государственного



юридического университета





















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