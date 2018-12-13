Сезон охоты: вырастет ли в Украине спрос на доллары, и каким будет курс гривны — РБК-Украина

Ближе к новогодним и рождественским праздникам курс гривны будет снижаться (Виталий Носач, РБК-Украина)

Курс гривны к доллару во второй половине декабря будет падать, считают финансовые аналитики. До конца года валютный рынок ощутит на себе крупные выплаты из госбюджета и растущий спрос на валюту у импортеров. По разным оценкам, в конце этого года и в начале следующего курс составит порядка 28-29 гривен/доллар.

В краткосрочной перспективе девальвационные ожидания бизнеса и населения могут успокоить позитивные новости о новой программе МВФ для Украины и поддержка от других финансовых организаций. Тем не менее, это не снимает риски, связанные с предстоящей президентской кампанией и крупными внешними выплатами по долгам как до, так и после выборов. Подробнее – в материале РБК-Украина.

Гривна по отношению к доллару с начала года укрепилась почти на 30 копеек – с 28,06 гривен/доллар в январе до 27,77 гривен/доллар на этой неделе. Максимальная отметка курса в течение года достигала 28,87 гривен/доллар в конце января, минимальная – 25,91 гривен/доллар в середине марта.

После временной паники на валютном рынке, вызванной новостями о захвате РФ украинских кораблей в Азовском море и введении военного положения, гривна начала постепенно отвоевывать позиции. С начала декабря обменный курс гривны укрепляется. Впрочем, уже во второй половине месяце тренд сменится – ближе к новогодним и рождественским праздникам курс украинской валюты ослабнет, полагают опрошенные РБК-Украина финансовые аналитики.

Валютная традиция

Падение курса гривны в конце года – устоявшаяся практика последних лет. В конце года правительство традиционно проводит крупные выплаты из госбюджета. Часть этих денег попадает на валютный рынок, оказывая давление на курс гривны.

В конце декабря – начале января гривна достигает своих годовых минимумов, соглашается аналитик «Альпари» Максим Пархоменко. Но на данный момент, по его мнению, запас прочности у гривны выше по сравнению с предыдущими годами.

«Плюсом в этой истории играет рост уровня золотовалютных резервов и (ожидаемый, — ред.) транш от МВФ. Сезонный пик девальвации стоит ожидать к январю, когда еще не будут сформированы резервы газа на этот год, а эффект от транша МВФ постепенно угаснет», — полагает Пархоменко.

Кроме того, как пояснил руководитель подразделения по финансовому анализу корпораций группы ICU Александр Мартыненко, в конце года растет спрос на доллар со стороны импортеров потребительских товаров. «Действие других понижающих курс факторов продолжится – девальвационные ожидания, спрос импортеров и бюджетные выплаты под конец года усилят давление на валюту», — объяснил Мартыненко.

С тем, что и в этом году сезонные факторы возьмут вверх и во второй половине месяца курс гривны начнет снижаться, соглашается член Украинского общества финансовых аналитиков Виталий Шапран. «Бюджет надо выполнять, и рано или поздно Минфин зальет рынок ликвидностью. Другое дело, что на ноябрь – начало декабря пришелся пик реализации зерновых на фоне ценовых максимумов на пшеницу. Учитывая, что урожай был неплохим, но график его сбора и доставки потребителю изначально запаздывал, то мы как раз сейчас и наблюдаем этот процесс», — пояснил аналитик.

В этом году курсу гривны действительно оказывают поддержку большие объемы экспорта сельскохозяйственной продукции на фоне рекордного урожая, соглашается руководитель направления инвестиционного бизнеса UKRSIBBANK BNP Paribas Group Сергей Ягнич. Вместе с тем, по его словам, в банке ожидают ослабления национальной валюты на фоне крупных бюджетных платежей в декабре. «Согласно нашим ожиданиям, в конце 2018 и начале 2019 года наиболее вероятный диапазон курса гривны к доллару США составит 28-29 гривен/доллар», — отметил Сергей Ягнич.

«Думаю, что 28-29 гривен за доллар – это очень комфортный диапазон. Он устроит и импортеров и экспортеров», — уточнил Виталий Шапран.

В ICU на конец 2018 года также прогнозируют курс в районе 29 гривен/доллар. Что же касается следующего года, аналитики группы ожидают, что умеренный девальвационный тренд сохранится. «Наши ожидания на конец 2019 года – это мягкая девальвация до 30 гривен/доллар к концу года. Политическая нестабильность и девальвационные ожидания несут основные риски для наших валютных прогнозов», — пояснил Александр Мартыненко.

Фактор МВФ и выборы

Национальный банк в своем последнем инфляционном отчете указал, что ухудшение девальвационных и инфляционных ожиданий – основной риск, который может реализоваться на фоне усиления неопределенности в период нового политического цикла. На эту же проблему указывают опрошенные эксперты. «Важным остается вопрос с выборами и политикой нового Кабмина, на судьбу которого придутся выплаты по долгу предыдущих годов. Важно будет удержать монетарную стабильность в этот пиковый период», — уверен аналитик «Альпари» Максим Пархоменко.

Еще один риск – ухудшения внешних условий торговли, в том числе из-за активизации «торговых войн» США и Китая. Эти споры могут привести к замедлению мировой торговли и избытку предложения сырьевых товаров с дальнейшим давлением на цены в сторону понижения, считают аналитики Нацбанка. «В таком случае, а также при ухудшении доступа к отдельным рынкам сбыта, валютные поступления от экспорта сократятся с соответствующим давлением на обменный курс гривны и, соответственно, инфляцию», — прогнозируют в НБУ. Это все явно не на руку украинскому правительству, которое в следующем году, согласно оценкам Минфина и НБУ, должно выплатить по внешнему долгу около 5 млрд долларов.

Учитывая перечисленные риски, важным фактором для финансовой стабильности страны остается продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом. Напомним, 18 декабря совет директор МВФ рассмотрит вопрос о новой программе stand-by для Украины.

Позитивные решения международных организаций в краткосрочной перспективе будут положительно отражаться на валютном рынке, уверен Сергей Ягнич. Он отметил, что соглашение Украины с Фондом на уровне персонала (Staff Level Agreement) уже позволило получить 500 млн евро макрофинансовой помощи от ЕС.

«Данный объем средств – лишь небольшая часть из общего пакета помощи, предоставляемой Украине международными финансовыми организациями (более 6 млрд долларов), основным условием получения которого является продолжение сотрудничества с МВФ, в частности в реализации новой программы на протяжении следующих 14 месяцев», — считает Ягнич.

Виталий Шапран уверен, что прямого влияния на курс после новостей из Вашингтона о новой программе и выделении транша не будет. Но это может повлиять на настроения населения и бизнеса, полагает аналитик. «ЕС уже показал, что не оставит Украину один на один с проблемами в 2019 году. Думаю, МВФ и Всемирный банк до конца года также примут позитивные решения по Украине и, конечно, это плюс. Но это не нужно воспринимать как абсолютную гарантию до конца 2019 года», — отметил Виталий Шапран.

Как пояснил аналитик, февраль и начало марта – обычно самые сложные месяцы для гривны. И нужно помнить, что в следующем году на это время приходится активная фаза президентской кампании. «У нас выросла зависимость от аграрного экспорта и, к сожалению, его круглогодичная часть или сильно мала или имеет негативную ценовую динамику на внешних рынках (к примеру, производители масла), — поясняет Шапран. — Так что оппозиция вполне может использовать эту конъюнктуру, чтобы пытаться «расшатать» рынок до 30 гривен за доллар и выше. Но я бы хотел напомнить совсем недавнюю эпопею, связанную с паникой по поводу введения военного положения. Если не учитывать потери паникующих, рынок в принципе не пострадал от кратковременного скачка курса».

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