Северный поток: Россия может построить новый газопровод

Россия вслед за строительством газопровода «Северный поток-2» может приступить к реализации проекта «Северный поток-3», поскольку в Европе растет спрос на российский газ.

Об этом рассказал в эфире ObozTV эксперт по вопросам топливно-энергетического комплекса Юрий Корольчук. Он объяснил, по какому маршруту могут проложить новую газовую трубу.

«Когда-то над этим смеялись, но после «Северного потока-2» может быть и «Северный поток-3″. Он может абсолютно серьезно протянуться в сторону Великобритании. Британия снижает собственную добычу газа, они закрывают угольные станции. Им нужно будет больше газа, где они его будут брать?.. Уже сейчас Великобритания закупает больше газа у России через Нидерланды», – отметил Корольчук.

Как пояснил эксперт, сжиженный газ из США и Катара обходится европейцам дороже, чем трубопроводный из России.

По его словам, «Северный поток-3» может пройти тем же маршрутом, как сегодня идут первый и второй газопроводы, и дальше пойдет в сторону Великобритании мимо Нидерландов.

Корольчук также выразил уверенность, что санкции США не смогут остановить достройку «Северного потока-2».

«Это президент Трамп должен подписать. Будет четко расписано, какие компаниии попадают под эти санкции и каковы условия санкций. Это займет время до марта 2020 года. К тому времени РФ закончит саму стройку. Дальнейшие работы будут касаться обустройства газопровода, это уже не будет строительство. Потому что речь идет о санкциях против компаний, которые кладут трубы», – отметил эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, газопровод «Северный поток-2» пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Его протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность – 55 млрд куб. м газа в год.

«Северный поток-2» пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Проект оценивается в 9,5 млрд евро.

Конгресс США запланировал введение санкций в отношении российских газопроводов, которые Кремль прокладывает в обход Украины. Санкции призваны остановить сооружение газопровода «Северный поток-2».

В свою очередь, в Кремле заявили, что санкции Штатов не остановят реализацию проекта.

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