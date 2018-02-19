«Северный поток-2» может окончательно подорвать экономику Украины — Кушниренко

Радиостанция Голос Столицы

Газопровод «Северный поток-2», соединяющий Россию с Германией в обход Украины является не коммерческим, а полностью политическим проектом, считает специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер. По его словам, если есть намерение проводить коммерческий проект, ищут наиболее дешевый механизм поставок газа, но «Северный поток-2» — это не самый дешевый вариант.

Однако канцлер Германии Ангела Меркель подчеркивает, что ее страна рассматривает газопровод исключительно как бизнес-проект. Канцлер не видит в газопроводе угрозы энергетической безопасности Европы.

Ранее президент Украины Петр Порошенко неоднократно подчеркивал, что «Северный поток-2» — это очень серьезная угроза для Украины. По мнению украинских властей, цель российского проекта заключается в том, чтобы лишить Украину 2 млрд долларов, которые она получает за транзит газа.

Подчеркнем также, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон недавно заявил, что США выступают против строительства газопровода «Северный поток-2», поскольку, по мнению Вашингтона, он является объектом политизации энергетики и подрывает попытки Европы стать менее зависимой от российских ресурсов.

Восемь стран Евросоюза (Венгрия, Латвия, Польша, Румыния, Словакия, Чехия, Эстония и Литва) подписали обращение к Еврокомиссии с протестом против проекта газопровода Северный поток-2. Однако его строительство поддерживают Германия, Франция, Австрия и Нидерланды.

Действительно ли запуск этого газопровода может нанести серьезный урон украинской экономике, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал эксперт-международник, кандидат политических наук Владимир Кушниренко.

На вашу думку, «Північний проект-2» — це більше політичний проект, чи економічний?

— Дивлячись для кого. Хоча економіка і політика останній час дуже переплітається, якраз через політичні дії дуже часто лобіюються економічні інтереси, фактично так воно і має бути. Коли ми говоримо про цей конкретний проект, це розширення вже існуючого «Північного потоку». Те, що Меркель говорить, що це бізнес-проект, це бізнес-проект. Просто тут є нюанси, які вже впливають на політику. Наприклад, те, що Україна втрачає 10% бюджетних надходжень — це проблема. Хто буде Україні їх компенсувати? Україна повинна десь брати гроші для виплати кредитів, і такі речі можуть підривати і так слабку економіку України.© Sputnik, Сергей ГунеевЗемлянский назвал сумму потерь Украины от реализации «Северного потока-2»

Чи мають якось компенсувати?

— Ні. Я не кажу про те, що хтось має компенсувати, але всі розуміють, що економіка України ледве животіє. Якщо буде ще такий удар чи ще декілька таких ударів, може стати питання про більш серйозні проблеми, ніж які є зараз на кордонах з Європою. Подивіться, хто ще виступає проти. Та ж Литва і Польща, по їх території газопроводи також проходять. І, звичайно, якщо будуть збільшені обсяги, вони також будуть втрачати дивіденди цього газопостачання. Найбільш зацікавлені ті країни, які будуть напряму отримувати — Німеччина, Нідерланди, Франція і Австрія. Тобто, ми бачимо, як економічний проект насправді зачіпає дуже важливі інтереси, які вже торкаються, як у випадку з Україною, питань взагалі життєзабезпечення країни. Україні взагалі кожен долар не буде зайвим.

Якщо Німеччина і Франція працюють з Україною у нормандському форматі, чи змінить це якимось чином риторику Німеччини з появою «Північного потоку-2»?

— Ні. Нормандський формат — це одне, пробачте, а цей проект — зовсім інше, принаймні, для німецького канцлера. Ми можемо говорити про те, що ми це пов’язуємо, наш президент про це говорить, але з точки зору Німеччини це два різні фактори, це перше. По-друге, США виступають проти, бо у них є свій бізнес-інтерес, вони зацікавлені у продажі свого зжиженого газу Європі. Тобто, у кожного є свій інтерес у даному випадку.

К слову, эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский считает, что при запуске «Северного потока-2» Украина может сохранить прокачку газа из РФ, однако в гораздо меньшем объеме, и, таким образом, страна ежегодно будет терять не менее полутора миллиарда долларов. © Sputnik, Сергей ГунеевГермания разрешила строительство «Северного потока-2» в своих водах





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