«Северный поток-2» идет на глубину — Новости политики, Новости России — EADaily — EADaily

Крупнейший в мире трубоукладчик прибыл в Финский залив Балтийского моря, чтобы начать укладку глубоководной части «Северного потока-2». По данным навигационного портала Marinetraffic, Pioneering Spirit встал на точку маршрута вчера вечером. До этого судно совершило трехнедельный переход из Черного моря, где укладывало «Турецкий поток», и прошло мобилизацию в датском порту Нюборг.



Фото: marinetraffic.com.

Сейчас судно готовится к началу укладки балтийского газопровода. Pioneering Spirit будет вести работы на глубоководных участках. Если средняя глубина Балтийского моря составляет 51 метр, то в экономических зонах Финляндии и Швеции она превышает 400 метров. У трубоукладчика работают сразу три судна снабжения — Sea Supra, Oceanic и Havila Crusader. Также в районе Pioneering Spirit находится балкер Symphony Performer. Он прибыл из финского порта Коверхар, где хранятся обетонированные трубы для «Северного потока-2». За один раз Pioneering Spirit способен взять на главную палубу 27 тыс. тонн труб.

Ранее работы у берегов Финляндии выполнял другой трубоукладчик компании Allseas — Solitaire. По данным Marinetraffic, сейчас судно находится в районе датского острова Борнхольм. Дания — единственная страна, которая не выдала разрешение на строительство газопровода (в своих территориальных водах). Поэтому оператор проекта Nord Stream 2 AG подал заявку на альтернативный маршрут — в экономической зоне страны с обходом острова Борнхольм к северу. В этом случае датские власти должны выдать только экологическое разрешение. Оно еще не выдано и, очевидно, Solitaire начнет укладку от границы датской экономической зоны по шведской. С другой стороны от острова, в немецкой экономической зоне, газопровод к датскому участку будущего газопровода «подтягивает» трубоукладчик Audacia.

В начале декабря в «Газпроме» сообщили, что укладка двух ниток балтийского газопровода завершилась у берегов Германии и всего на трассе «Северного потока-2» уложено 300 километров труб. Строительство «Северного потока-2» идет в соответствии с графиком, трубы в прибрежной Германии уже уложены, продолжаются работы в территориальных водах России, а также в исключительных экономических зонах Германии и Финляндии, сообщили в российском холдинге.

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Всего, по данным Nord Stream 2AG, в морских работах участвует 20 судов. Приход трубоукладчика Pioneering Spirit значительно ускорит работы. Он способен укладывать более 100 километров газопровода в месяц. Технический директор оператора газопровода Сергей Сердюков заявил в начале ноября, что на строительстве ждут Pioneering Spirit. «Как только он явится, мы перепроверим наши планы, (рассчитаем), как сделать это максимально эффективно с учетом погоды, с учетом сезонных разрешений», — сказал Сергей Сердюков агентству РИА «Новости» и уточнил, что сроки строительства могут быть откорректированы и задача состоит не в том, чтобы выполнить какой-то пункт плана, а в полной реализации проекта в срок.

Pioneering Spirit является крупнейшим судном в своем классе. Его общая длина составляет 477 метров и оно представляет собой катамаран, способный укладывать газопровод при глубине моря до 4 км (В Черном море по маршруту «Турецкого потока» она составляла 600−2000 метров). Грузоподъемность судна — до 48 тыс. тонн, что позволяет перемещать целые морские платформы. На его борту предусмотрено размещение 571 человека. Там установлены 13 станций сварки и 6 станций по изолированию газопровода. По своим характеристикам, возможности Pioneering Spirit вдвое превышают те, что есть у Audacia, которая сейчас ведет укладку «Северного потока-2» в территориальных водах Германии. По оценкам экспертов, стоимость фрахта судна составляет 250−300 тыс. евро в сутки.

Напомним, что длина балтийского газопровода составит более 1200 километров и он пройдет вдоль уже действующего «Северного потока». Планируемая мощность двух ниток магистрали — 55 млрд кубометров в год. Строительство газопровода стоимостью 9 млрд евро планируется завершить в конце следующего года, когда завершится действие российско-украинских контрактов на поставку и транзит газа. Исходя из действующих тарифов на транспортировку газа через Украину, смена маршрута лишит «Нафтогаз Украины» доходов от транзита в $ 1,5 млрд. Еще $ 500 млн нацкомпания потеряет на «Турецком потоке». Общие же доходы «Нафтогаза Украины» от транзита газа составили в прошлом году около $ 3 млрд.





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