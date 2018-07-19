«Северный поток — 2»: что останется Украине

Длительный спор вокруг трубопровода «Северный поток — 2» приобрел мировую политическую проекцию. Но министр экономики Германии Петер Альтмайер настроен оптимистично. Он считает возможным достижение единой позиции России, Украины и ЕС. Об этом политик ХДС заявил в Берлине, где во вторник начались переговоры по «Северному потоку — 2». В первом раунде должны быть зафиксированы спорные моменты и определен план переговоров. Время поджимает, поскольку трубопровод должен быть введен в эксплуатацию уже в конце 2019 года, тогда заканчиваются и российско-украинские договоры по транзиту.

Исходные позиции сторон практически несовместимы. Украинский государственный концерн «Нафтогаз» озвучил свои позиции в понедельник — он готов снизить тарифы на 20 процентов, если «Газпром» гарантирует объем ежегодного транзита в 141 миллиард кубометров. Это примерно соответствует уровню 1998 года, когда Украина была практически монополистом транзита российского газа на Запад. Такой объем сегодня возможен только в том случае, если «Газпром» откажется от экспортной монополии, и газ из Центральной Азии будет идти напрямую по российской трубе на Запад. Кажется маловероятным, что «Газпром» откроет своему центральноазиатскому конкуренту такой доступ к рынку.



Обоюдные иски

«Газпром» подсчитал, что расходы на «транзит» через Балтийское море примерно на треть ниже предложения Украины. Киев пытается оказать давление на Россию при помощи юридических средств — и пока преуспевает в этом. «Нафтогаз» подал на «Газпром» иск в Стокгольмский арбитраж, специализирующийся на экономических спорах. Речь идет о компенсации за нарушение условий договора. Российский концерн ответил встречным иском. Стокгольм, между тем, вынес решение как в пользу, так и против «Газпрома». Промежуточный итог — российский концерн должен выплатить украинским партнерам порядка двух миллиардов долларов. Для взыскания этой суммы недавно был наложен арест на активы «Газпрома» на Украине.

Echo2404.07.2018Корреспондент26.06.2018Forbes22.06.2018Handelsblatt07.06.2018Насколько серьезно Россия воспринимает этот судебный спор, стало понятно в ходе встречи. Там российский президент заявил, что новое газовое соглашение с Украиной возможно, «если оба экономических субъекта урегулируют свой спор в Стокгольмском арбитраже». То, что «Газпром» и «Нафтогаз» в ближайшее время придут к соглашению, скорее, маловероятно. Тем большее значение имеют переговоры, которые сейчас начались в Берлине с участием ЕС и Германии.



Последнее препятствие

У Германии есть экономические интересы, которые совпадают с российской позицией. Однако однозначная солидарность с «Газпромом» привела бы к политическим разногласиям не только с Украиной, но также с Польшей и балтийскими странами. Есть и последнее техническое препятствие. Дания пока не дала согласия на прокладку трубопровода через свои территориальные воды. Копенгаген планирует еще раз провести в ЕС переговоры относительно «Северного потока — 2».

Украина все последние 30 лет постепенно теряла свою роль в транзите сибирского газа в Западную Европу. После распада СССР около 90% экспорта сырья из России шло через соседнюю страну. После постройки трубопровода «Ямал-Европа» через Белоруссию и Польшу в 1999 году доля транзита Украины составляла 75%, а с вводом в эксплуатацию «Северного потока» (2011 год) — 50%. С введением в строй «Северного потока — 2» и трубопровода через Турцию на долю украинского транзита придется всего десять процентов. Но это означает, что условие правительства ФРГ будет все же формально выполнено — транзит все еще будет существовать.





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