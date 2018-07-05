Сеть Tron проходит успешное испытание – транзакции TRX

На данный момент все действия с Новым TRX проверяются тщательно, и многие биржи начинают тестировать свои кошельки в блокчейне Tron.

Трон начинает медленное движение в новой сети

Сеть TRON (TRX) в данный момент показывает стабильный порядок работы. Некоторые биржи аккуратно начали тестировать ввод и вывод, тестируя работу новой сети.

Тем не менее, процесс идёт медленно, так как есть еще путаница двух адресов – старых и новых.

Все токены TRX, которые были привязаны к эфириуму, теперь несовместимые с новым токеном.

Huobi Pro (@Huobi_Pro) 4 июля 2018 года

«Модернизация сети полностью завершена, и депозит был открыт 4 июля в 18.00 по времени GMT + 8. Служба вывода Трона была временно отключена. Следите за обновлениями».

Криптобиржа OKEx возобновила обмен, ввод и снятие в новой сети.

Криптобиржа Binance вынуждена была приостановить все операции с Tron, но причина была вызвана хакерскими действиями по Syscoin (SYS), поэтому насыщенности в блокчейне пока не наблюдается.

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За эти дни количество транзакций было мизерным, но теперь картина кардинально изменилась, и можно заметить небывалое движение с новым токеном.

Тем не менее, многие по-прежнему сравнивают активность с той, что была на Ethereum.

Однако, после того как будет открыт доступ к распределённым приложениям, ожидается увеличение активности по криптовалюте.

Относительно рыночной ситуации по TRX в настоящее время выигрывают скептики, и старт нового токена начинается с низких котировок. За последние сути, объем торгов упал на $100 млн., и стоимость криптоактива едва достигает отметки $0,04.

Торговля в паре Tether (USDT) поддерживает около 32% всего объёма по Трону, а пары по BTC остаются влиятельными, здесь объем достигает до 40% торгов.

Следует заметить, что цена TRX сейчас во многом зависит от курса BTC.

Сеть Tron проходит успешное испытание – транзакции TRX

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