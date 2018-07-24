Сестра Сенцова опровергла свои слова о предсмертном состоянии брата

Двоюродная сестра украинского политзаключенного режиссера Олега Сенцова Наталья Каплан опровергла сообщения в СМИ, в которых приводились якобы ее слова о предсмертном состоянии брата

Опровержение Каплан написала на своей странице в Facebook, информирует «ДС».

«Не говорила я ничего о предсмертном состоянии Олега. Либо опять что-то не так поняли, либо для красноного словца зафигачили. Паникеры, спите уже, похорон не будет, не дождетесь», — заявила сестра Сенцова.

Как сообщала «ДС», ранее Каплан заявила британскому изданию Independent, что Сенцов находится в «предсмертном состоянии».

«Мы не знаем, сколько еще протянет, но нам сказали, что он уже в предсмертном состоянии. Просто чудо, что голодовка продолжается так долго», — процитировало издание Каплан.

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