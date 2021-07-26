Сергей Плуготаренко, РАЭК: «В России сформировался сильный “цифровой контур”»



После принятия первого пакета мер поддержки мы написали очень много записок с перечнем того, что в нем не учтено, какие сегменты выпадают из стимулирования. Некоторые компании смогли искусственно подстроить свою структуру чтобы получить права на льготы, например, приняли часть программистов в штат. А как быть тем, кто этого делать не может? Таким образом без господдержки оказывается огромный сегмент. Государство нас услышало, мы достаточно долго и методично отвечали на все вопросы чиновников до тех пор, пока не родилась концепция мер, которая могла бы стимулировать цифровую отрасль. В марте 2021 года Правительство представило бета-версию второго пакета мер поддержки отрасли, который не просто учел все ранее высказанные предложения, но и значительно расширил и дополнил их регуляторными новеллами, зачастую весьма таргетированными и проработанными — вплоть до таких неожиданных мер, как стимулирующее регулирование деятельности блогеров. Пока правительство не готово показать его в деталях. Хотя по пессимистичному прогнозу экспертов, лишь 10% из второго пакета мер поддержки будет реализовано. Но настроение в отрасли на подъеме, что и показал нынешний РИФ. Многие участники готовы выразить благодарность государству. Мы открыты для дальнейших обсуждений развития отрасли. Интересно все, что связано с самозанятыми, малым и средним бизнесом, конкуренцией, не только выращивание чемпионов, но и наращивание нормального конкурентного процесса с целью помочь нашим ИТ-компаниям и цифровым сервисам выйти на международные рынки. Будем мониторить представленные позиции второго пакета мер поддержки, потому что считаем, что от их исполнения зависят пути развития цифровой экономики. Недальновидно думать, что если в России есть национальные чемпионы в цифровой экономике, то у нас все хорошо. До тех пор, пока они будут оставаться внутри нашей юрисдикции, оказывать услуги только российским пользователям, то останутся российскими продуктами. Как прозвучало на РИФ, капитализация международного сервиса в 100 раз больше, чем капитализация наших национальных чемпионов, он имеет опыт локализации на европейских, американских, азиатских, африканских рынках, поэтому, работая на отечественной интернет-поляне, сможет со временем вытеснить даже наших крутых национальных чемпионов просто потому, что располагает большими средствами и опытом. Если это случится, то тогда нужно будет создавать заградительные меры. Но цифровая экономика у нас пока открытая, а интернет глобален. И говорить о том, что мы будем создавать неравные условия для введения бизнеса на территории России, никто не собирается. Напротив, они должны быть равными, поэтому логично, что нашим чемпионам и ИТ-компаниям нужно помогать становиться глобальными, чтобы они смогли конкурировать с международными игроками на внешних рынках. При таком сценарии автоматически будет расти экспертиза и уровень капитализации. Однако без помощи государства выйти на международные рынки невозможно. Какой должна быть эта помощь? Сложный вопрос. Субсидировать выходы или помогать договариваться о продаже российских технологий? Да что угодно, тут любые средства хороши! Давайте посмотрим на опыт азиатских стран, которые сумели успешно масштабировать его на международный рынок. В качестве примера приведу Индию, Малайзию и Южную Корею, которые за 10–15 лет создали очень крупные локальные цифровые экономики, которые потом стали глобальными. Нужно изучить их механизмы. Пару лет назад подобная речь воспринималась неоднозначно, мол, мечтать не вредно. Сегодня к этому начинают прислушиваться на разных уровнях. Надеюсь, мыслительный процесс в этом направлении и реальная деятельность начнут развиваться и у бизнеса, и государства.