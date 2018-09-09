Сергей Натаров проголосовал на выборах губернатора Красноярского края

9 сентября 14:11

Депутат Государственной Думы РФ Сергей Натаров, избранный от Красноярского края, проголосовал на выборах губернатора региона и депутатов горсовета.

На избирательный участок в красноярской школе № 32 (ул. Красной Армии, 19) он пришел вместе с дочерью примерно в 13:00. По его слова, крайне важно, чтобы люди не игнорировали выборы, ведь только тогда у них будет моральное право требовать от власти, считаться с их интересами.

«К тому же сейчас тот редкий момент, когда можно пошатнуть столь надоевшую всем властную монополию одной партии, — говорит Натаров, — а это очень нужно и региону, и городу, и людям. Только коллегиальное правительство, в котором нет доминирования одной политической силы, способно принимать решения в интересах всех слоев населения, а не отдельной группы лиц, как это происходит сейчас».

Сегодня, в единый день голосования, красноярцам предстоит выбрать депутатов городского совета, которые будут представлять их интересы ближайшие пять лет. На кресла народных избранников претендует 409 кандидатов — 91 из них идут по одномандатным округам (т.е. человек голосует за конкретного человека) и 318 избираются по партийным спискам.

Помимо этого горожане, вместе с другими жителями Красноярского края, выбирают губернатора региона. На этот пост претендуют три кандидата: Егор Бондаренко, Александр Лымпио и Александр Усс. Победитель будет руководить краем до 2023 года.

На 10 часов 9 сентября 2018 года в Красноярском крае явка избирателей составила 3,84 % избирателей. Продлятся выборы до 20:00 по местному времени. После этого участки закроются, и начнется подсчет голосов.

Весь день с избирательных участков будет вестись видеонаблюдение с трансляцией в интернете. Все желающие смогут в режиме онлайн наблюдать за ходом выборов, подсчетом голосов и составлением протоколов участковых избирательных комиссий.

Депутат Государственной Думы РФ VII созыва от Красноярского края (ЛДПР) Депутат Законодательного Собрания Красноярского края третьего созыва от ЛДПР Секретарь Бюро Совета красноярского отделения партии «Справедливая Россия» И. о. губернатора Красноярского края





































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