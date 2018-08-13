Сергей Фурса: Крах России миру не нужен — никому не хочется видеть 20 халифатов с ядерной бомбой

Сергей Фурса / Главред

На сайте «Главред» состоялся чат с инвестиционным банкиром, специалистом отдела продаж долговых ценных бумаг компании Dragon Capital Сергеем Фурсой. Общаясь с читателями, он рассказал, каким курс гривны будет на конец 2018 года, насколько сегодня велика угроза дефолта Украины, почему власти сейчас сложно привлекать в страну внешних кредиторов, при каком условии Украина сможет «соскочить с иглы» МВФ, почему Пенсионный фонд Украины хронически дефицитен, к какой пенсии готовиться тем украинцам, кому сегодня 30-40 лет и меньше, насколько хватит еще запаса прочности российской экономики, кто действительно заинтересован в крахе и развале Российской Федерации, а также в какой валюте украинцам лучше хранить свои скромные сбережения.

Представляем стенограмму чата с Сергеем Фурсой.

Юрий: А зачем нам дефицит бюджета? Если верить Гройсману, у нас — рост экономики, зачем тогда закладывать дефицит? Что до МВФ — ну, не даст денег, и что?

Сергей Фурса: Дефицит бюджета — это абсолютно нормально. Более странно, когда страны живут с бездефицитным бюджетом.

У нас действительно наблюдается рост экономики, опережающий прирост долга. В результате — долговая нагрузка снижается.

Что касается того, даст или не даст деньги МВФ… Зависимость от МВФ — это позитив. Более того, даже при бездефицитном бюджете у нас все равно оставались бы внешние заимствования, которые необходимо погашать. А, значит, мы бы все равно нуждались во внешних привлечениях.

sidor: Как известно, остаток средств на едином счете Госказначейства на 1 августа составил 1,9 миллиарда гривен, хуже было только в январе 2014-го… Что означает такой скромный остаток в государственной казне? К чему, к каким последствиям готовиться рядовому украинцу, если сумма на этом счету и дальше будет сокращаться? Вообще, куда стали «уплывать» оттуда деньги именно сейчас, ведь так-сяк все эти четыре года войны все выглядело не так плачевно?

Сергей Фурса: На счету Госказначейства уже гораздо больше денег.

А дефицит средств связан с тем, что Украина не имеет доступа к заимствованиям. Все та же проблема с траншем МВФ…

Бюджет в Украине дефицитный. Его уровень приемлемый, но он все равно требует покрытия. Пока мы не получим транш МВФ, с этим покрытием у нас будут проблемы. Отсюда и те самые проблемы со счетом Госказначейства. Это не показатель негативных тенденций в экономике — это отражение проблем доступа к рынку капитала.

polit_ua: Пане Сергію, за вашими оцінками, наскільки серйозною сьогодні є загроза дефолту для України? Від чого залежатиме перехід до запуску цього сценарію? А, крім того, що означатиме для «пересічного українця» дефолт?

Сергей Фурса: Я бы не говорил сейчас о дефолте как о базовом сценарии. У нас есть риски возникновения большого экономического кризиса, если мы не получим транш МВФ на протяжении нескольких месяцев. В таком случае не будет дефолта, но все будет выглядеть так, будто он состоялся. Предтечей были задержки по выплате пенсий в июле, которые тоже связаны с отсутствием прогресса с траншем МВФ. Если мы не получим транш до конца года, то первым результатом будет более глубокая девальвация гривны, которая потом спровоцирует сильную инфляцию, возникнет необходимость секвестра бюджета, то есть невыполнение обязательств государства, например, по ремонту дорог, а также социальных обязательств.

В то же время в случае, если мы получим транш МВФ, у нас будет продолжаться позитивная экономическая динамика, которая включает в себя рост ВВП, сохранение валютной стабильности даже на фоне выборов.

Сергей Фурса / Главред

Omega: С чем связана нынешняя пауза, почему украинской власти стало сложно привлекать тех, кто готов давать Украине кредиты?

Сергей Фурса: Проблема в том, что мы затягиваем выполнением программы с МВФ. Пауза связана исключительно с тем, что мы полтора года не можем выполнить условия, необходимые для продолжения кредитования Украины, иногда саботируя сотрудничество.

Igor: Слежу за вами в ФБ, как я понял, вы — ярый защитник, я бы даже сказал, лоббист МВФ. Назовите, пожалуйста, хоть одну страну, которая процветает после сотрудничества с МВФ? Неужели такой специалист, как вы, не видит, что кредиты МВФ Украину убивают?

Сергей Фурса: Кредиты МВФ являются единственным стимулом для реформ в Украине. Пример страны, которая процветает, сотрудничая с МВФ — Польша.

МВФ — это кредитор последней инстанции. Фонд не может сделать вас богатыми, но может поймать вас за шкирку и не дать упасть глубже. МВФ просто налаживает работу в стране так, как это диктует здравый смысл и экономическая теория, а не привычки, традиции и скрепы.

В итоге, именно благодаря МВФ у нас в последние три года впервые осуществляется здравая экономическая политика.

Классический пример процветания и не очень — Венесуэла. Украина и Венесуэла вошли в кризис примерно в одно и то же время, но Венесуэла предпринимала шаги, прямо противоположные рекомендациям МВФ. Как результат — у нас продолжается экономический рост, снижается инфляция и растут зарплаты, а в Венесуэле инфляция достигает сотни тысяч, реальный курс доллара никто не знает, а соседи Венесуэлы страдают от наплыва беженцев, например, Эквадор ввел чрезвычайное положение в связи с огромным наплывом людей, спасающихся из Венесуэлы.

Євген: Ваш прогноз: чи отримує Україна транш від МВФ до жовтня?

Сергей Фурса: Я думаю, что наиболее вероятный сценарий — согласно которому мы получим транш именно в октябре.

qwerty123: Видите ли вы хоть какие-то попытки нынешней власти «спрыгнуть» с иглы МВФ? Предпринимаются хоть какие-то шаги для этого?

Сергей Фурса: Чтобы «спрыгнуть с иглы МВФ», нужно выполнить программу МВФ. Более того, наличие так называемой «иглы» — это гарантия проведения реформ в Украине. Все реформы последних лет, за исключением, может быть, децентрализации, были проведены под давлением МВФ. Поэтому я с ужасом жду того момента, когда мы действительно станем полноценно независимыми от МВФ.

edmon: Г-н Фурса, что, на ваш взгляд, сегодня больше всего отпугивает иностранных инвесторов от Украины? И удалось ли постмайданной власти хоть немного сделать Украину более привлекательной для зарубежных инвесторов, хоть какие-то отрасли, или «воз и ныне там»?

Сергей Фурса: Украина сегодня, безусловно, гораздо более привлекательна для иностранных инвесторов, чем была до Майдана.

В то же время объем иностранных инвестиций — мизерный. Когда мы говорим с иностранными инвесторами и спрашиваем, что им надо, ключевой фактор, который они называют — это безопасность вложений. Фактически ключевой проблемой для инвесторов в Украину остается отсутствие верховенства права. Корни этих проблем — в судебной системе и силовиках.

Сергей Фурса / Главред

smilik: Сергію, напевно, таких питань Вам ще не ставили. 🙂 Чи є об’єктивні реальні підстави для того, щоб справдилися прогнози… астрологів, які вважають, що у 2020 році в Україні почнеться потужне фінансове зростання?:)

Сергей Фурса: Я думаю, что нет никаких объективных причин верить астрологам. В то же время потенциал Украины позволяет запустить резкий экономический рост, но для этого мы должны что-то сделать. Поэтому проведение реформ, бо́льшая часть которых отображена в Меморандуме МВФ, может запустить ускоренный экономический рост в любом году, в том числе в 2020-ом.

gf_43: Сегодня вполне возможно повторение мирового кризиса 1998 года, предупреждает Bank of America. Что может послужить толчком к началу нового мирового кризиса? И чего в таком случае ждать Украине? Нового дефолта России?:)

Сергей Фурса: Мировая экономика действительно очень долго растет, даже непривычно рекордно долго. А это повышает риски цикличного кризиса в ближайшем будущем.

Но суть всех таких кризисов такова, что вы не можете предсказать ни его точную дату, ни причину, которая спровоцирует обвал.

Ключевое для Украины — чтобы не было дефолта Украины в данном случае. Мы до сих пор остаемся сырьевой экономикой, а, значит, любой мировой кризис очень сильно бьет по нашей экономике, в первую очередь — валюте.

Goga: У нас подали як суцільну перемогу інформацію Bloomberg про те, що за підсумками першого півріччя гривня стала найсильнішою валютою на пострадянському просторі, рубль — найслабшою. А як вважаєте ви, чи справді це аж таке досягнення, зважаючи на те, наскільки суттєво до того гривня просіла? І взагалі, це тимчасове явище, чи гривня й далі сильнішатиме?

Сергей Фурса: Это — не «зрада» и не «перемога». Это — объективная реальность.

Гривна — валюта сезонная. И оттого ее результаты в первом полугодии могут показаться очень сильными. Та же сезонность будет играть против гривны в оставшиеся месяцы этого года.

Это абсолютно рыночный процесс. И вот это уже хорошо: у нас наконец курс отражает состояние экономики.

Максим: Вы говорите, что, если Украина не получит кредит МФВ, гривна девальвирует. Почему наша национальная валюта так зависит от кредитов?

Сергей Фурса: Валюта любого государства зависит от состояния платежного баланса этой страны, в том числе от доступа страны к внешним заимствованиям. Мы видим, как сейчас девальвируют турецкая лира и российский рубль. Тот же самый процесс может произойти с гривной.

У нас есть дефицит бюджета. У нас есть внешние обязательства. Для того, чтобы их выполнить, нам необходимо занять на внешних рынках, потому что, к сожалению, украинский Нацбанк не эмитирует доллар. Потому сегодня наш доступ к внешним заимствованиям полностью зависит от программы МВФ. Никто не даст денег Украине, если мы срываем программу сотрудничества с МВФ.

Как результат, без этих денег гривна окажется под давлением, что является естественной реакцией любой валюты.

Сергій: Курс доллара на 2019 рік? І, якщо можливо, прогноз курсу доллару на три роки?

Сергей Фурса: На конец 2018-го года мы видим курс в районе 29-29,5 гривен за доллар.

Сергей Фурса / Главред

Ігор Вовк: Один із відомих економістів прогнозує, що курс нашої національної валюти може сягнути 60 гривень за долар. Як ви оцінюєте реалістичність таких прогнозів? І яких позначок курс гривні по відношенню до долара сягне цього року, з вашої точки зору?

Сергей Фурса: Как уже говорилось выше, при наличии программы МВФ, при продолжении сотрудничества с Фондом мы видим курс гривны на уровне 29-29,5 гривен за доллар на конец года.

polit_ua: Чи погоджуєтеся ви з думкою тих вітчизняних економістів, які наполягають на тому, що уряд знецінює гривню штучно? Якщо це так, то навіщо це робиться? І чи є існують тут якісь допустимі межі, чи наші керманичі можуть бавитися курсом так, як їм заманеться безкінечно?

Сергей Фурса: Нет ни одного нормального экономиста, который бы говорил подобную чепуху. Если такое мнение распространяют, то это самозваные директора «аналитических центров стратегической аналитики» и прочих организаций имени одного человека. Никто, обладающий авторитетом, не говорит подобные глупости.

Курс гривны определяется рынком. Он показывает температуру в экономике, и нет никаких «масонов в черных капюшонах», которые бы определяли, каким должен быть курс завтра, послезавтра или через месяц.

semen_senia: В Украине любят повторять, что российская экономика на ладан дышит и не сегодня-завтра рухнет. Так ли это, по вашим оценкам? Как изменилась мощь российской экономики за четыре года войны против Украины и санкций?

Сергей Фурса: К сожалению, российская экономика обладает большим запасом прочности, поэтому в ближайшее время не рухнет. Санкции, безусловно, негативно влияют на российскую экономику. Но, скорее, они забирают будущее, чем уничтожают настоящее.

semen_senia: В Украине «ура-патриоты» так ждут и так молятся о развале России. А что будет, если такая огромная «дура» начнет рушиться? Не зацепит ли она и соседей тоже, не погребет ли под своими обломками и часть того, что выгодно и интересно, в частности, Украине? Нужен ли глобальным игрокам крах РФ в действительности?

Сергей Фурса: Крах РФ нужен Украине, но вряд ли нужен глобальным игрокам, потому как никому не хочется видеть 20 новых халифатов с ядерной бомбой.

Безусловно, развал России является фактором риска. В то же время для Украины, которая из-за эмиграции скоро столкнется дефицитом дешевой рабочей силы, потенциальный развал России может стать фактором притока той самой рабочей силы.

Сергей Фурса / Главред

Ольга Коробова: Сергей, как вы думаете, станут ли для России серьезным ударом новые санкции за отравление Скрипалей? Какими могут быть последствия?

Сергей Фурса: Санкции из-за отравления Скрипалей — неприятны, но не критичны. Другое дело, что сейчас в Конгрессе США подготовлен гораздо более мощный законопроект по санкциям против России, который может очень существенно ударить по экономике России. И то, что мы видим сегодня — сильное падение рубля и падение российских фондовых рынков — это испуг тех потенциальных санкций, которые могут ввести в ближайшее время.

Михайленко М.: Порошенко заявив, що має намір домогтися від Росії відшкодування завданих збитків в результаті подій в Криму і на Донбасі й доручив Кабміну створити відповідний орган. Як би ви оцінили шанси України на отримання таких репарацій від РФ? Взагалі, чи може на Росію бути покладена стовідсоткова відповідальність за зруйновану інфраструктуру, підприємства і т.д., якщо і досі офіційно не визнано, що це війна Росії проти України? Чи це просто передвиборчий піар?

Сергей Фурса: Подавать в суды на Россию надо. У нас есть высокая вероятность выиграть эти суды. В то же время я сомневаюсь, что в ближайшем будущем нам удастся исполнить эти решения судов.

Это — не пиар.

Nastasia: Возможно, вопрос не совсем по адресу, но очень интересно было бы услышать ваше мнение. Что вы думаете об идее прекратить железнодорожное сообщение с Россией? Есть ли в этом какой-то смысл с точки зрения безопасности, экономики, интересов граждан и т.д.?

Сергей Фурса: Я думаю, любые наши действия по введению санкций относительно России должны быть таковыми, чтобы урон России от этих шагов был гораздо больший, нежели украинский. Иначе это не имеет смысла.

В случае с железнодорожным сообщением потери Украины, судя по всему, будут больше, чем российские. А, значит, это напоминает бомбежку Воронежа.

polit_ua: Скажіть відверто, наскільки успішно Україні вдається знайти заміну російському ринку? В яких сумах вимірюються наші втрати від скорочення співпраці і торгівлі з Росією?

Сергей Фурса: К сожалению, торговая война России, которую она развязала против Украины еще летом 2013 года, стоила нашей стране миллиардов долларов. Постепенно мы находим себя на других рынках, но понятно, что этот процесс долгий, и полностью заменить привычный рынок России будет сложно.

Сергей Фурса / Главред

Serzh543: Объясните, пожалуйста, что не так с Пенсионным фондом Украины, почему он хронически дефицитен? Вот сейчас была задержка с пенсиями всего на несколько дней, а не станется ли так, что дальше это будут задержки на месяцы, а потом и вовсе пенсионеров попросят «забыть», что им что-то там должны, как отчасти сейчас поступают с пенсионерами с оккупированных территорий?

Сергей Фурса: Почему Пенсионный фонд Украины «хронически дефицитен»? Это связано с тем, что у нас на одного пенсионера приходится один работающий и честно платящий налоги человек. В такой ситуации просто физически не хватает налогов этих людей для выплаты пенсий.Что касается будущего пенсионеров, то не стоит верить «страшилкам».

В то же время мы все понимаем, что в будущем для поколения, которому сейчас 30-40 лет и меньше, нет особых надежд на получение достойной пенсии.

Причем это не только украинская проблема. Эта демография является общей для всех цивилизованных стран. Поэтому не стоит рассчитывать на государство — о своей пенсии вы должны позаботиться сами.

Iryna_Iryna: Як ви вважаєте, чи справедливо вчинив Київ по відношенню до пенсіонерів із Донбасу, які не мають змоги звідти виїхати або їздити на підконтрольну територію, позбавивши їх пенсій, тих копійок, зароблених за життя? Знаю випадки, коли пенсіонери, які зараз намагаються тут, на підконтрольній території, отримати свою заборгованість за пенсіями, чують відповідь, що виплати будуть аж у 2020 році! Це що, знущання, чи робиться з надією, що вони не доживуть?!

Сергей Фурса: Донбасс является оккупированной территорией, а, значит, за местное население несет ответственность оккупант. Было бы нелогично, если бы Украина поддерживала оккупационный режим в Донецке и Луганске, выплачивая деньги людям, которые там находятся.

Сергей Фурса / Главред

wrangler: Кто выиграл от банкротства банков в Украине, ведь их государство закрыло больше сотни точно?

Сергей Фурса: Очищение банковской системы в Украине было крайне важным шагом, и от этого выиграла вся экономика Украины.

terentij: Как бы вы оценили политику НБУ по «очищению» банковской системы, выводу с рынка неплатежеспособных банков? От нее больше вреда или пользы?

Сергей Фурса: НБУ проделал колоссальную работу, которой аплодируют все инвесторы и кредиторы. Возможно, и были тактические ошибки, но в целом эта была одна из ключевых реформ, проведенных в Украине.

Eric_Corn: Сергію, що вас, як досвідченого фахівця, найбільше лякає в тому, що нині відбувається в банківській системі України? Які найбільш загрозливі явища в ній ви помічаєте?

Сергей Фурса: Бо́льшая часть явлений в украинской банковской системе меня радует. Конечно, негативом является большая доля государства.

Євген: Чи є у вас депозити в українських банках? Чи варто довіряти заощадження українській банківській системі?

Сергей Фурса: Доверять украинской банковской системе стоит. На данный момент украинская банковская система самая надежная за последние лет 15.Что касается меня, то я теперь предпочитаю государственные облигации, которые дают бо́льшую доходность, чем депозиты, и там отсутствует налог.

Сергей Фурса / Главред

Tarass: В какой валюте вы бы советовали украинцам хранить свои скромные сбережения?

Сергей Фурса: В любом случае, хороший совет — диверсификация, то есть лучше иметь в своем портфеле гривны, доллары и евро. То, что мы сейчас рекомендуем своим клиентам — это пользоваться сезонностью гривны и в летний период покупать полугодовые долларовые государственные облигации. А в январе-феврале на полученные от их погашения деньги покупать уже гривневые обязательства Минфина.

danylo_kruk: Сергію, за вашими оцінками, що призвело до програшів України в суперечках із Росією у СОТ? Якими є перспективи ще двох суперечок, які будуть розглядатися? І, взагалі, як Києву вибудовувати далі стосунки з СОТ, враховуючи такі потужні впливи в ції організації?

Сергей Фурса: Решения ВТО связаны с тем, что американцы не хотели создавать прецедент, который бы угрожал их интересам на фоне развязываемых Трампом торговых войн.

Raven: Як думаєте, яка ймовірність, що Штати вийдуть із СОТ, враховуючи нинішні суперечності між ними, і якими тоді будуть наслідки?

Сергей Фурса: Я не думаю, что Штаты выйдут из ВТО.

Клара: Какие перспективы «Северного потока-2»? Что будет делать Украина без транзита?

Сергей Фурса: Без транзита Украина лишится трех миллиардов долларов в год. Что больно.

А судьба «Северного потока-2» сейчас зависит от того, насколько радикальной будет позиция США.

Inferno-san: Как считаете, может, пора признать, что все эти «Прозорро» не такие уж и прозрачные и просто не работают? Иначе как объяснить, например, такую информацию — «Укрзализныця» наняла сотрудника для ведения страницы в Facebook за 117 тысяч гривен в месяц? Или тот факт, что украинские производители регулярно проигрывают тендеры из-за смешных тысячи гривен… А как вам электронные табло в метро за 3 миллиона долларов?

Сергей Фурса: «Прозорро» работает. И даже приведенные примеры это подтверждают. Если украинские компании хотят честно выигрывать тендеры, они должны быть конкурентными по цене.

Сергей: Когда можно ожидать восстановления украинского рынка акций до уровня 2008 года?

Сергей Фурса: Не в ближайшем будущем.

Сергей Фурса / Главред

Александр Пшик: Существуют ли в Украине реальные возможности онлайн-торговли ценными бумагами на мировых торговых площадках? Имеет ли это направление потенциал на данный момент, и какие недостатки?

Сергей Фурса: В этом году НБУ разрешил выводить до 50 тысяч долларов в год, которые вы можете свободно инвестировать за границей. В то же время достаточно долго в Украине работают компании, которые позволяют осуществлять онлайн-торговлю, хоть они и работают, судя по всему, вне правового поля.

Костя: Какая доходность в евро оптимальна в еврозоне? Что вообще делать со «свободными» евро?

Сергей Фурса: Доходность в евро в еврозоне — смешная. Если она вам подходит, вы можете оставаться в евро и вкладывать в соответствующие долговые бумаги, номинированные в евро.

Юлія Тимошенко: Як запобігти безжальному зубожінню української нації? Скільки ще триватиме тарифний геноцид?

Сергей Фурса: Возможно, автор вопроса должен поделиться секретом, как жить в огромном доме в Конча-Заспе, не имея никаких доходов, которые бы позволяли это делать. 🙂

Если серьезно, то реальные доходы украинцев уже превысили показатели 2013 года, и это с учетом инфляции. Так что не очень корректно говорить о каком-либо «зубожінні».

Что касается тарифов, то они просто приводятся к справедливому рыночному уровню, и это гораздо дешевле для всей страны и каждого отдельного гражданина, чем ситуация, когда все население получает дотационный дешевый газ. Потому что за него потом все равно приходилось платить. Для покрытия этой разницы между рыночной и популистской ценой Украина активно занимала на внешних рынках, что и стало одним из факторов кризиса 2014 года и глубокой девальвации гривны. Просто платить справедливую цену гораздо дешевле.

Юрий: Про газ и тарифы… Вообще-то, импортный газ как был бесплатным, так и остался. Только раньше за него рисовали долги и отдавали Севастополь, а теперь рисуют «плату за транзит». Газ украинской добычи газ… ну, не стоит он больше 1 500 гривен. То есть мы имеем не рыночную цену, а искусственную монополию. Плюс рентная плата. В итоге, собрали ренту-акциз и раздали субсидии.

Сергей Фурса: Судя по всему, вопрос снова задает Юлия Тимошенко. :)Тонкий экономический расчет вопроса тяжело поддается описанию. Но ни внутренний газ, ни внешний не являются для Украины бесплатными.

Сергей Фурса / Главред

Юрий: Не кажется ли вам, что вместо того, чтобы плакать про потерянные рынки сбыта и бороться за новые, следует уменьшать то, что называется международным разделением труда? И, если нефти у нас как бы нет (хотя и тут можно выкрутиться), то ядерное топливо, ткани, одежду, потребительскую технику, автомобили вполне можно иметь свои и конкурентоспособные…

Сергей Фурса: Вас горячо бы поддержал товарищ Ким Чен Ын, поскольку вы только что нарисовали типичную экономическую модель Северной Кореи. Но вряд ли украинские граждане порадовались бы уровню жизни среднего северного корейца.

Zorro: Есть ли будущее у криптовалют? И как, на ваш взгляд, следует выстраивать свою политику по отношению к ним Украине?

Сергей Фурса: Какое-то будущее у них есть. Хотя не очень уверен, что столь радостное, как проповедуют «адепты» «секты биткоина». Украине следует легализировать криптовалюты и получать налоги от результатов операций с ними.

Сергей: Стоит ли инвестировать в биткоин? Или лучше хранить деньги на депозите?

Сергей Фурса: Не стоит.

Сергей: За кого голосовать на выборах? Кто принесет процветание Украине?

Сергей Фурса: Я думаю, вы должны голосовать не за бигборд, а за ценности человека. К сожалению, после Майдана при власти в Украине остались те же люди, с теми же ценностями. И на ближайших выборах необходимо, если мы хотим добиться резкого рывка, проголосовать за тех людей, чьи ценности созвучны с ценностями Майдана. Не стоит рассчитывать на то, что люди, которые остаются в украинской политике десятилетиями, могут вдруг измениться и начать жить по-другому.

Гривнак Натали: Как вы оцениваете странные действия Порошенко перед выборами (то он сыну 10 миллионов подарил, то в Испании оттягивается)? Значит ли это, что действующий президент поставил крест на выборах-2019? Или он просто обнаглел? Как вы оцениваете его шанс быть избранным на второй срок? Что такого должно случиться?

Сергей Фурса: В приведенных примерах я не вижу особой наглости президента. Мы все знали еще до выборов, что он — очень богатый человек. И сейчас он ведет себя, как очень богатый человек.

Сейчас шансы Порошенко на переизбрание действительно выглядят незначительными.

Сергей: А не пора ли в большую политику, где катастрофически не хватает людей вашего уровня?

Сергей Фурса: За что вы меня так не любите? А чтобы там были люди хорошего уровня, за них нужно голосовать. Пока же украинцы охотнее голосуют за популистов.

Надежда Майная

Фото Владимира Гонтара





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