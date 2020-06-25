Сергей Евтушок стал нардепом вместо Ольги Бельковой, которая сложила мандат — Новости политики

Евтушок уже ранее был нардепом в Верховной Раде от «Батькивщины»

Сергей Евтушок

Из открытых источников

Центральная избирательная комиссия на заседании 25 июня признала избранным и зарегистрировала народного депутата Украины Сергея Евтушка. Он занял в Верховной Раде место Ольги Бельковой, которая сложила мандат. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.

«Комиссия признала избранным и зарегистрировала народного депутата Украины на выборах в общегосударственном многомандатном избирательном округе Евтушка Сергея Николаевича, 1973 года рождения, проживающего в городе Сарны Ровенской области, члена политической партии Всеукраинское объединение «Батькивщина», включенного в ее избирательный список под № 25″, — говорится в сообщении.

Верховная Рада своим постановлением, что поступило в ЦИК, досрочно прекратила полномочия Бельковой, избранной на внеочередных выборах 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе от политической партии Всеукраинское объединение «Батькивщина».

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Отметим, что Сергей Евтушок в 2010−2014 годах занимал пост мэра города Сарны Ровенской области. В 2014 году был избран в Верховную Раду от партии «Батькивщина».

18 июня Ольга Белькова по собственной инициативе сложила мандат народного депутата. Белькова возглавила направление международной деятельности и работе с государственными органами компании «Оператор ГТС Украины».





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