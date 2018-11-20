Серьезное падение доллара: установлен новый курс

Курс валют на 20 ноября 2018 года: доллар остался на прежнем уровне по отношению к гривне, НБУ установил официальный курс на отметке 27,76 грн.

На вторник 20 ноября Национальный банк Украины установил такие официальные курсы основных иностранных валют:

100 долларов США – 2776.4829 гривны

100 евро – 3172.6870 гривны

10 российских рублей – 4.2063 гривны.

Согласно данным на сайте Нацбанка, курс доллара на 20 ноября вырос на 1 копейку, до 27,76 грн. Курс евро НБУ на 20 ноября поднялся на 24 копейки, до 31,73 грн. Российский рубль остался без изменений.

Таким образом после серьезного предыдущего падения доллара он смог удержаться и даже немного подрос.

В предыдущий банковский день, понедельник 19 ноября, действовали такие курсы иностранных валют:

100 долларов США – 2775.4970 гривны

100 евро – 3149.0789 гривны

10 российских рублей – 4.2057 гривны.

На украинском межбанковском валютном рынке в понедельник 19 ноября доллар подешевел на 2 копейки в покупке и на 3 копейки в продаже. Евро на межбанке подорожал к концу дня на 3 копейки в покупке и продаже.

Нацбанк не выходил на торги. В 12 часов дня НБУ объявил справочный курс доллара на уровне 27,7705 грн (в предыдущий банковский день он составил 27,7447 грн). К моменту завершения торгов на межбанке доллар опустился до уровня 27,72/27,75 грн. Курс евро к концу сессии в понедельник вырос до уровня 31,68/31,72.

Напомним, в пятницу 16 ноября торги на межбанке завершились в диапазоне 27,74/27,77 грн/$. Торги по евро закончились на уровне 31,64/31,67. Рублевый рынок закрылся котировками 0,4209/0,4216.

Был опубликован рейтинг Всемирного банка, Украина улучшила свои результаты в индексе качества государственного управления WGI. Регуляторная среда для бизнеса в Украине за год улучшилась, хотя все еще остается в отрицательной зоне. Согласно результатам Всемирного банка, этот показатель улучшился в 2017 году до минус 0,32. В 2016 году он составлял минус 0,43.

Хотя за весь период, в течение которого касательно Украины составляли подобный рейтинг, страна никогда не выходила из “минусов”. Худший показатель был в 1998 году – минус 0,76. В 2017-м Украина показала максимальный результат. Также поднялся и общий рейтинг среди 213 стран. За 2017 год он составил 40,38%. Это означает, что у 40,38% стран мира уровень регуляторной политики хуже, чем у Украины. По итогам 2016 года показатель Украины составил 36,06%, а в 2015-м – 29,81%. Это означает, что Украина постепенно поднимается в общем рейтинге.

Напомним, деньги за растаможку авто будут направлены в Пенсионный фонд.

Как сообщала Politeka, в Украине повысят размеры налогов: кто пострадает.

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