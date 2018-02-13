Сербский эксперт: РФ годами поддерживает антироссийскую политику Вучича: EADaily

На прошлой неделе Еврокомиссия приняла «Стратегию достоверной перспективы расширения и усиленного присутствия ЕС в регионе Западных Балкан», в которой странам региона было обещано рассмотреть возможность их вступления в ЕС в 2025 году, если они выполнят ряд довольно болезненных условий. О том, что означает содержание данного документа для Сербии, EADaily рассказал сербский эксперт, сотрудник Института европейский исследований (Белград) Стеван Гайич.

По его словам, ничего нового сербская аудитория в этом документе не увидела. «Стратегия» говорит о том, что Сербия, как и остальные страны так называемых Западных Балкан, должна присоединиться к ЕС до 2025 года, напомнил Стеван Гайич. Но это всего лишь рамочная дата, без каких бы то ни было гарантий — Евросоюз никоим образом не берет на себя обязательств по включению Сербию в свои ряды, в то время как от Сербии он требует фактически отказаться от собственной государственности, отметил эксперт.

«Прежде всего от Сербии требуется признание независимости Косово. Президент страны, который даже в опосредованном виде допускает такую возможность, решившись на подобный шаг, нарушил бы конституционный порядок. Второй момент, который может быть более интересен российской аудитории, это то, что от Сербии требуется синхронизировать внешнюю политику и политику безопасности с линией ЕС. Другими словами, Сербия должна ввести санкции против России. Президент Сербии Александр Вучич заговорил об этом после встречи с еврокомиссаром по вопросам расширения Йоханесом Ханом в Белграде на следующий день после принятия „Стратегии“», — отметил сербский политолог.

По его словам, интересно то, что «Вучич последовательно, еще с 2012 года, пользуется поддержкой российских властей, хотя все время проводит антироссийскую политику — в первую очередь антисербскую, а потом и антироссийскую». Чтобы объяснить, в чем состоит суть этой политики, эксперт призвал вернуться к тому, что Вучич сказал на совместной пресс-конференции с Йоханесом Ханом в Белграде.

«Будем ли мы принимать смелые решения, или продолжим ссориться сами с собой и возражать… Здесь не стоит вопрос, будете ли вы называться так или иначе, здесь идет речь о тысячах квадратных километрах территории и людях, проживающих в Косово, о том, как их вопрос их статуса будет урегулирован», — процитировал Гайич сообщения сербских СМИ с этого мероприятия. По мнению политолога, Вучич «перевел» этим вопрос территориальной принадлежности в вопрос статуса сербского населения. «А мы после недавнего убийства Оливера Ивановича и поджогов сербского имущества видели, каков реальный статус сербов в Косово, и чего они могут ожидать в албанском государстве. Этим заявлением он практически допустил сдачу территории, которую лично поклялся хранить, положив руку на Конституцию», — сказал Гайич.

Эксперт также обратил внимание на слова президента Сербии о том, что среди четырех стран и одной территории (Косово) Западных Балкан самые серьезные задачи стоят именно перед Сербией. «Пришло время принимать решения, платить определенную цену за ошибки прошлого», — заявил Вучич.

«Он говорит так, как будто сербы в чем-то виноваты, берет на себя роль провинившегося от имени всего народа. Также он сказал, что пришло „время принимать решения, которые десятилетиями до нас никто не принимал“. Это иносказательное выражение, которым он практически объявляет о возможности признания независимости Косово. Что это значит „будем ли называться так или иначе“? В конституции написано, как эта территория называется и в составе какого государства находится. Если от этого отступить хотя бы на миллиметр, это будет означать прямое нарушение конституции, что влечет за собой ответственность», — подчеркнул эксперт.

Гайич отметил, что Вучич в данном заявлении упомянул «пять стран и одну территорию», потому что Испания, у которой есть собственная проблема Каталонии, заявила, что не признает Косово ни на каких условиях. «И для Вучича это явно проблема. Так же, как и отмена признания независимости Косово со стороны Суринама, которую он никак не прокомментировал», — считает Стеван Гайич.

Что касается возможности присоединения Белграда к санкциям против России, эксперт напомнил о том, что на той же пресс-конференции президент Сербии заявил: «Предметом политической дискуссии здесь, в Сербии, станет тот факт, что от нас ожидается ускоренное согласование нашей политики с внешнеполитическими решениями ЕС, включая ограничительные меры. Должен отметить, что это положение противоречит тем рамкам переговоров, которые нам были заданы до сих пор, и что речь, конечно, идет о дополнительном политическом давлении на Сербию из-за отношений с РФ» (цит. по видео, опубликованном на портале N1). Как отметил Гайич, Вучич не заявил прямо, что Сербия должна ввести санкции против России, и назвал это условие «ограничительными мерами». Но всем хорошо известно, что подразумевает синхронизация внешней политики с политикой ЕС, подчеркнул он.

Суть новой стратегии ЕС по Западным Балканам в том, что Сербия должна отказаться от своей государственности и согласиться на полный развал, считает сербский политолог. Если Косово окончательно отделится, на этом процесс не остановится, предупредил он, напомнив, что в Югославии после отделения Словении начался распад государства. Вучич также вспомнил историю распада СССР.

«Я в этом вижу более масштабную тенденцию. Президент Сербии Вучич, премьер Греции Алексис Ципрас и премьер Македонии Зоран Заев на самом деле работают в рамках одной и той же повестки дня. Все трое действуют против интересов собственного народа. У Ципраса недавно миллион человек вышел на улицы, включая представителей церкви, возражая против его намерения пойти на компромисс в ситуации с названием Македонии. Против этого также выступает и большинство македонцев. Но вопреки этому Заев и Ципрас встречаются, идут друг другу на уступки. Так, Заев сообщил, что сменит название аэропорта в Скопье и магистральной дороги, которые носят имя Александра Македонского. Ципрас со своей стороны готов согласиться на компромиссное название Македонии (в котором слово „Македония“ будет упомянуто вместе с географической или исторической характеристикой — EADaily)», — полагает Стеван Гайич.

По мнению эксперта, суть этого процесса — втянуть Македонию в срочном порядке в НАТО, а потом начать раздел государства на этнической почве. «Разрешить болгарам усилить влияние на македонское население через договор о добрососедстве, который Заев подписал с премьером Болгарии Бойко Борисовым. Албанцев отдать под влияние „Великой Албании“, так же, как и косоваров. Здесь мы наблюдаем, с одной стороны, готовность балканских элит к полной капитуляции. С другой стороны, некоторым членам западной коалиции это не подходит. Испания ради сохранения собственной территориальной целостности возражает против вступления сепаратистской территории в ЕС», — отметил политолог.

При этом в настоящее время против Белграда не задействовано никаких рычагов давления, из-за которых необходимо было бы срочно принимать радикальные решения, нет никаких санкций или угроз, отметил эксперт. «Никто не угрожает бомбардировками», — констатировал Гайич.

Вучич пытается оказать давление на сербский народ, утверждая, что если страна не вступит в ЕС, ее ожидает массовая эмиграция трудоспособного населения, напомнил эксперт. «Если признаем Косово, народ будет жить в Сербии, если нет, то все эмигрируют. Если вступим в ЕС, народ останется. В этом нет никакой логики. Любая страна Восточной Европы после вступления в Евросоюз теряла до трети населения. Посмотрите, что произошло с Прибалтикой. Все, у которых появилась такая возможность, уехали мыть посуду в Лондон. Румыния потеряла четыре миллиона человек, Болгария — два. Население покинет страну, которая решилась на „самоотмену“. Но оно не уедет из уверенной в себе страны, которая не собирается соглашаться на „непристойные предложения“ недоброжелателей», — заявил Стеван Гайич.

При этом эксперт выразил удивление по поводу последовательной поддержки такой политики сербского руководства со стороны России с 2012 года, когда президентом стал кандидат от Сербской прогрессивной партии Томислав Николич.

«В ходе предвыборной кампании посол РФ в Сербии пришел на митинг и поддержал его. На последних президентских выборах, где баллотировался Вучич, поддерживать его приезжали функционеры из „Единой России“. Владимир Путин в ходе визита Вучича в Москву в декабре заявил, что РФ согласится с любым решением по Косово, о котором договорятся Белград и Приштина. Но если Вучич договорится о передаче нашей территории, это можно будет сделать и без поддержки России», — сказал Гайич корреспонденту EADaily.

«Много раз мы слышали из Москвы, что русские не могут быть большими сербами, чем сами сербы. Я с этим полностью согласен. Но они могут быть большими сербами, чем сербские предатели, так же, как и сербы в некоторые исторические периоды были большими русскими, чем другие русские. Напомню, что десятки тысяч эмигрантов нашли кров как раз в Сербии, их тогда приютило Королевство Югославия. Если бы тогда Белград согласовывал свои решения с Москвой, мы бы их всех депортировали. А сегодня их потомки возвращаются в Россию. Я уверен, что Россия рада тому, что они живы и здоровы», — сказал эксперт.

Стеван Гайич также подчеркнул, что Россия была в отличных отношениях с режимом Мило Джукановича в Черногории, но когда Черногория вступила в НАТО, российская общественность удивилась — как такое возможно? Но ведь с самого начала было понятно, в какую сторону всё идет, сказал политолог. «По какой-то причине Джуканович очень долго пользовался поддержкой официальной Москвы, пока не стал проводить русофобскую политику в открытую», — сказал Гайич.

«В Сербии вопрос предоставления дипломатического статуса Российско-сербскому гуманитарному центру в Нише уже не стоит на повестке дня. Когда „Аэрофлот“ хотел купить „Югославские авиалинии“, сделка не состоялась, потом компанию купили Эмираты. Напрашивается вопрос, почему такая политика пользуется поддержкой? Давайте посмотрим на ее результаты. Я просто боюсь, что Сербия завтра за одну ночь признает Косово, сербские власти разрешат сепаратистам отделиться через подписание пресловутого „юридически обязующего соглашения“, Сербия введет санкции против России и войдет в НАТО. И после этого мы услышим из Москвы, что Сербия кого-то предала», — подытожил Стеван Гайич.





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