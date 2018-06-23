Сербия — Швейцария: Футбол с политической символикой

Футболист сборной Швейцарии Джердан Шакири, выступавший в сезон 2017−2018 Английской премьер-лиги за клуб «Сток Сити», объяснил свой жест, показанный в матче Чемпионата мира против Сербии после забитого гола. Во время празднования гола игрок снял футболку и сложил руки в фигуру птицы. Многие посчитали это отсылкой к изображению орла на флаге Албании.

Шакири родился в городе Гнилане в семье косовских албанцев и, помимо швейцарского, также имеет гражданство Албании. «Я не хочу уделять этому внимания. Когда забиваешь гол, всегда преобладают эмоции, ничего особенного в свой жест я не вкладывал. Что касается нашего выступления на турнире, то мы продвигаемся хорошо, шаг за шагом», — отметил Шакири.

Забитый им на 90-й минуте гол принес победу сборной Швейцарии в матче против сербов 22 июня (2:1).

В схожей манере свои жесты с политической символикой объяснил и полузащитник Гранит Джака, ещё один этнический албанец в составе национальной сборной Швейцарии, игрок лондонского «Арсенала». Он тоже сослался на охватившие его «эмоции». «Для меня это особенная игра. Эта победа — для всех моих друзей и родственников, которые всегда поддерживали меня. Мое празднование — это не сигнал сопернику. Этот жест — для людей, которые всегда со мной, кто никогда меня не подводил. Для моей родины, где родились мои родители (Косово — EADaily). Это чистые эмоции», — оправдывался Джака.

Футбольные болельщики усмотрели во вчерашних действиях Шакири и Джаки политический антисербский контекст. Указывается, что оба праздновали голы в ворота сербов жестами в виде албанского орла. К тому же Шакири вышел в бутсах с флагом Косово. «Это чистой воды демонстрация политических жестов, за что им полагается дисквалификация, штраф и изгнание с ЧМ», — высказывают сегодня негодование пользователи соцсетей.

Джердан Шакири вышел на матч в особенных бутсах: на левой — флаг Швейцарии, на правой — Косово.

СМИ пишут, что жесты Шакири и Джаки вышли далеко за пределы футбола. В «Инстаграме» игроков уже поддержала известная певица Дуа Липа, которая недавно выступала перед финалом Лиги чемпионов в Киеве. Она родилась в Лондоне, но её родители — этнические албанцы из Косово.

Ранее стало известно, что представители сборной Сербии намерены подать жалобу в Международную федерацию футбола (ФИФА) по поводу судейства в матче с командой Швейцарии во втором туре группового этапа ЧМ-2018. По мнению сербской стороны, арбитр встречи Феликс Брых из Германии во втором тайме должен был назначить пенальти за нарушение правил на нападающем сербов Александаре Митровиче.

«Мы решили отправить жалобу в ФИФА на судейство в матче с командой Швейцарии. Помимо того эпизода с пенальти, было еще множество моментов, которые трактовались против нас», — сказал генеральный секретарь Футбольного союза Сербии Йован Шурбатович.





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