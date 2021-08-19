Сентябрьские выборы в Ненецком АО будут контролировать 110 общественных наблюдателей

Фото: Екатерина Эстер/nao24.ru

Пул общественных наблюдателей к выборам готов. Обучение на семинарах прошли 110 человек, в том числе и в формате онлайн.

Количество наблюдателей определено в соответствии с требованиями: по два наблюдателя на участок, всего избирательных участков в НАО — 55.

— В числе 110 наблюдателей представители политических партий и общественных организаций. Список формирован Общественной палатой, — сообщил НАО24 председатель Общественной палаты НАО Игорь Соколов. – В пуле наблюдателей люди разного возраста и профессий, есть пенсионеры и молодёжь, горожане и жители сельских поселений. Все участники прошли соответствующую подготовку, чтобы выборы прошли согласно всем требованиям законодательства.

На прошлой неделе 12 августа было заключено соглашение о сотрудничестве между Общественной палатой НАО и окружным избиркомом.

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