Сенцова принудительно не кормят — адвокат

Олег Сенцов находится в отдельной палате в медчасти колонии, врачи которой делают все возможное для сохранения жизни заключенного.

Олег Сенцов / REUTERS

Адвокат Дмитрий Динзе заявил, что незаконно заключенного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова, который голодает с середины мая, пока принудительно не кормят.

Об этом он сказал в эфире воскресной программы «Завтра» — совместного проекта Радио Свобода и телеканала «112 Украина».

«Кормление оговорил Олег с начальником медицинской части только после того, как у Олега наступит второй кризис», — сказал Динзе.

Первый кризис у украинского режиссера произошел на 26-й день его голодовки, напомнил адвокат Сенцова.

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Еда для принудительного голодания, по его словам, является белково-витаминной смесью. Она похожа на детское питание светлого цвета. Дают ее лицам, которые голодали определенное время и не могут принимать обычную пищу, чтобы они выходили из голодовки.

Как сообщал Динзе после посещения своего подзащитного 21 июня, Сенцов находится в отдельной палате в медчасти колонии, врачи которой делают все возможное для сохранения жизни заключенного. У Сенцова обострились проблемы с сердцем и почками. По свидетельству врачей колонии, кризисная ситуация со здоровьем Сенцова может наступить в ближайшее время.

Как сообщал УНИАН, сотрудники ФСБ РФ задержали Сенцова в Крыму весной 2014 года. Его переправили в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове. Российский суд в августе 2015 года приговорил его к 20 годам заключения.

Сенцова содержат в колонии в городе Лабытнанги на Ямале.

14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.

К украинцу в колонию не пускают уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову.

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