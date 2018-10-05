Сенцов заявил, что его вынуждают прекратить голодовку (ПИСЬМО)

Украинский политзаключенный Олег Сенцов завтра, 6 октября, прекратит голодовку

Об этом заявил адвокат политзаключенногоДмитрий Динзе, сообщает «ДС» со ссылкой на «Настоящее Время».

Издание также опубликовало письмо Сенцова:

«В связи с критическим состоянием моего здоровья, а также патологическими изменениями во внутренних органах, в ближайшее время ко мне запланировано применение принудительного питания. Мое мнение при этом уже не учитывается. Якобы я уже не в состоянии адекватно оценивать уровень здоровья и опасности. Насильственное кормление будет проводится в рамках реанимационных мер по спасению жизни пациента. В этих условиях я вынужден прекратить свою голодовку с завтрашнего дня, то есть с 6.10.18. 145 дней борьбы, минус 20 кг веса, плюс надорванный организм, но цель так и не достигнута. Я благодарен всем, кто поддерживал меня, и прошу прощения у тех, кого я подвел … Слава Украине!».

Как сообщала «ДС», советник президента России, председатель совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов подтвердил, что украинский политзаключенный Олег Сенцов прекратил голодовку.

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