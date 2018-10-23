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Сенцов стал лауреатом польской премии

Политика 23 Окт 2018
Сенцов стал лауреатом польской премии
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Эту премию ежегодно вручает Министерство иностранных дел Польши.

Иллюстрация REUTERS

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Об этом заявил глава польского МИД Яцек Чапутович на совместной пресс-конференции со своим украинским коллегой Павлом Климкиным.

«Во время визита министра иностранных дел Украины глава МИД Чапутович объявил, что нынешнюю награду Pro Dignitate Humana получит Олег Сенцов. Режиссер в российской тюрьме напомнил о судьбе политических заключенных в России и оккупированном Крыму», — отметил он.

В свою очередь, Климкин поблагодарил Польшу за высокую награду для Сенцова и выразил убеждение, что вместе с Чапутовичем вскоре будет возможность посмотреть в Варшаве новый фильм Сенцова и пообщаться с ним лично на премьере.

Как сообщал УНИАН, 25 августа 2016 года украинского режиссера Олега Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима. Ему инкриминировали в России подготовку к совершению терактов в Симферополе, Севастополе и Ялте.

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