Сенцов пропал из колонии на Урале

16:33, 27 февраля 2018



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Сестра политзаключенного Наталья Каплан заявила, что в дежурной части ей отказались дать информацию, по телефону начальника колонии никто не отвечает.

Сенцова обвинили в в организации терактов в Крыму / фото Антон Наумлюк

Украинский политзаключенный Олег Сенцов отсутствует в исправительной колонии №8 в городе Лабытнанги на Урале, где он должен находиться как заключенный.

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Об этом сообщила правозащитная организация РосУзник на своей странице в Facebook.

«В воскресенье переслали ФСИН-письмом несколько писем Олегу Сенцову.

Сегодня из Лабытнанги пришёл ответ. Где Олег Сенцов?», – говорится в сообщении с прикрепленным скриншотом ответа об отсутствии Сенцова в колонии.

Сестра политзаключенного Наталья Каплан заявила, что в дежурной части ей отказались дать информацию, по телефону начальника колонии никто не отвечает.

Как сообщал УНИАН, Сенцова вместе с Александром Кольченко задержали российские спецслужбы в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

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