Сенат США утвердил военный бюджет на 2019 год

Сенат Конгресса США принял законопроект об оборонном бюджете на 2019 финансовый год в размере 716 млрд долларов. Об этом сообщает Reuters.

Законопроект предусматривает крупнейшее за десятилетие повышение зарплат военнослужащим, увеличение числа военных кораблей, единиц военной авиации, а также военного контингента.

Согласно документу, 617 млрд долларов будет выделено на базовый бюджет Пентагона, 68,5 млрд долларов – на зарубежные чрезвычайные операции, 21,6 млрд – на программу ядерных разработок.

В законопроекте также содержится поправка о запрете продаже Турции истребителей пятого поколения F-35. Ограничения связаны с покупкой Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

Как сообщается, документ поддержали 85 сенаторов, десять выступили против. Теперь его должна одобрить Палата представителей, затем обобщенную версию должны принять обе палаты Конгресса, а также подписать президент США Дональд Трамп.

Ранее Комитет по вооруженным силам Палаты представителей Конгресса США представил проект закона «О бюджете США на 2019 на нужды национальной обороны», который предполагает выделение Украине 250 млн долл.

Также ранее Государственный департамент США принял решение о продаже Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin.





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