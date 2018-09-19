Сенат США одобрил $250 млн для Украины

Сенат США одобрил проект бюджета Пентагона на 2019 год, в котором предусмотрено увеличение помощи Украине в сфере безопасности до $250 млн

Об этом сообщило посольство Украины в США, передает Depo.ua.

«Сенат США одобрил ранее согласованный с Палатой представителей проект «Закона об ассигнованиях на нужды Министерства обороны на 2019 год», который предусматривает 250 млн. долл. для помощи Украине в сфере безопасности. Данный бюджет на 50 млн. долл. превышает бюджет 2018 года для соответствующих программ поддержки нашего государства», — говорят в посольстве.

В частности, в законопроекте отмечается, что $250 млн выделяются, в том числе, на проведение военных учений, предоставление военного оборудования, летальных видов вооружения и логистической поддержки, на замену ранее предоставленного вооружения или военных товаров. Перечень видов помощи включает также разведывательную поддержку Вооруженных и сил безопасности Украины.

Для вступления в силу согласованный проект «Закона об ассигнованиях на нужды Министерства обороны на 2019 год» должен быть еще утвержден Палатой представителей, после чего он будет передан на подпись президенту США.

Напомним, 26 июля Палата представителей Конгресса США поддержала выделение 250 млн долларов на помощь Украине в сфере безопасности.

13 августа американский лидер Дональд Трамп подписал оборонный бюджет США с 250 млн помощи для Украины.

Как известно, в марте Конгресс США выделил более $620 млн на помощь Украине, включая летальное оружие.

1 марта Госдепартамент США одобрил предлагаемую продажу Украине противотанковых ракет и ракетных установок Javelin на сумму $47 млн.





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