Семь приоритетов Кудрина: В ЦСР представили план по превращению России в Украину 2.0

Центр стратегических разработок Алексея Кудрина впервые представил публике краткий вариант свой программы развития России на ближайшие семь лет. Документ состоит из семи так называемых приоритетов, каждый из которых имеет благозвучное название и неприятный сюрприз внутри.

Первый приоритет носит имя «Важен каждый». Но с таким же успехом его можно было назвать «Никто не важен», потому что в нем предлагается повысить пенсионный возраст граждан России. Для мужчин его предлагается увеличить до 65 лет, а для женщин — до 63.

Приоритет «Страна возможностей» ничуть не лучше первого. В нем правительству рекомендуется распродать свои доли в различных предприятиях и сократить госсектор экономики до 25%. Кроме того, в нем предлагается снять ограничение на зарубежное финансирование некоммерческих организаций, которое не позволяет иностранным державам активно вмешиваться во внутреннюю политику России.

Еще один небезынтересный приоритет — «Защита и справедливость». Он включает в себя ресоциализацию бывших заключенных, а также упрощение отчетности полицейских. Не стоит объяснять, к каким последствиям это может привести.

Остальные четыре пункта — «Технологическая революция», «Мировая экономика», «Государства для граждан» и «Развитие городов и регионов» — представляют из себя набор лозунгов и красивых рассказов о том, как хорошо будет житься в России, если все сделать как на Западе.

Если подвести общий итог документа, то можно сделать вывод, что он имеет ярко выраженную прозападническую направленность и преследует две цели. Первая заключается в отмене ключевых реформ прошлых лет, а вторая — в украинизации российской экономики и политики.



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