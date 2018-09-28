Семь основных вызовов для мировой экономики

1.Экономические неравенство – разрыв между богатыми и бедными углубляется.

Только один факт: семь самых богатых людей мира имеют столько же, как половина всех жителей Земли, а тех почти 4 миллиарда. Простых решений нет. Можно ввести высокий дифференциальный налог на «богатых». Но это может привести к выводу капитала и эмиграции предприятий из одной страны в другую.

2.Старение населения – доля пожилых людей постоянно растет.

Это приводит к дефициту государственного пенсионного фонда и увеличению нагрузки для людей рабочего возраста. Здесь подход должен быть систематическим: постепенное повышение пенсионного возраста, стимулирование личных сбережений и тому подобное.

3.Исчерпание природных ресурсов – они ограничены.

Количество нефть и газ постоянно уменьшается, не обновляясь. Решение этой проблемы – постепенный переход (уже происходит) на возобновляемые энергоресурсы.

Экономические последствия будут сложными

4.Глобальное потепление – средняя температура планеты постоянно растет со времен промышленной революции.

Это приводит к глобальным катаклизмам, поднятию уровня воды и т.д. Это, в свою очередь, ведет к колоссальным экономическим затратам на преодоление этих проблем. Найти выход непросто: развитые страны пытаются уменьшить вредные выбросы в атмосферу и перейти на энергосберегающее производство, в то время как развивающиеся страны, увеличивают выбросы парниковых газов.

5.Роботизация – работы продолжат заменять людей в производстве и сфере услуг.

Роботизация может еще больше повысить уровень безработицы и усилить неравенство. Сейчас хороших идей для решения этой проблемы я не слышал. Есть несколько таких «социалистических» идей, как работы в государственной собственности, и с экономической точки зрения это утопично.

6.Миграция – украинцы как никто понимают эту проблему.

Экономическое неравенство стран, глобальные конфликты и войны. Добавьте сюда еще глобальное потепление и есть глобальный мировой миграции. Экономические последствия будут сложными. Кроме того, кардинально меняется демографический состав населения, возникают вопросы по пенсиям, занятости, социальным выплатам и т.д.

7.Социальные сети и пропаганда – большая часть людей узнают новости из соцсетей.

Количество фейков и пропаганды постоянно растет. Украинцы хорошо понимают силу российской пропаганды. А теперь добавьте сюда новые технологии, благодаря которым достаточно легко можно будет создавать фейковые видео.

Текст опубликован с разрешения автора

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