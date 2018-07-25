Семь миллионов украинцев регулярно покупают товары в интернете — исследование



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В Украине количество интернет-пользователей достигло цифры в 20 млн. Из них 36% регулярно покупают товары в сети, а это около 7 млн человек. О том, как развивается рынок электронной коммерции в Украине — по результатам исследования GfK.

Успешность формирования украинского е-commerce рынка сегодня во многом зависит от развития маркетплейсов и сервисов объявлений. По данным аналитического портала Statista доля электронных продаж относительно всего объема мирового рынка коммерции в 2017 году составила 10,2%, что в денежном эквиваленте приравнивается $2,3 трлн. А такие глобальные маркетплейсы, как Alibaba, Amazon, eBay и Rakuten, сгенерировали примерно 50% от всех онлайн-продаж. По прогнозам экспертов доля маркетплейсов и классифайдов вырастет примерно до двух третей в ближайшие пять лет.

Исследование GfK в Украине за апрель 2018 года показало, что лидером в сегменте интернет-аукционов и сервисов объявлений является классифайд OLX. По данным аналитической службы ресурса, за полгода на этом ресурсе зарегистрировалось более 4,2 млн новых продавцов, а посещаемость платформы в сравнении с июнем 2017 года выросла на 12%.

Как выглядит украинский онлайн-потребитель 2018?

Согласно исследованию GfK, наиболее активными онлайн-шопперами оказались жители Киевской области. При этом гендерное соотношение среди покупателей в Украине практически равное: количество мужчин — 48%, а женщин — 52%. Чаще всего потребители в сети – это люди с полным высшим образованием возрастом 26-35 лет. Средний доход на одного онлайн-покупателя составляет 4 978 грн, но в то же время четверть из них не работает.

51% покупателей сегодня предпочитают делать покупки через специально установленные приложения.

Касаемо предпочтений украинцев, исследование GfK показало, что женщины чаще всего покупают одежду, косметику, обувь, аксессуары, товары для детей, бытовую химию и книги. Мужчины в большинстве случаев покупают цифровую технику, особенно интересуются смартфонами и автотоварами.

Что чаще всего покупают в интернете?

По данным GfK, 65% онлайн-покупателей совершали от пяти до 20 покупок в интернете за последний год, а 18% — более 20 покупок за год.

Читайте також

Самой популярной категорией товаров среди потребителей в сети оказалась бытовая техника и электроника (смартфоны, планшеты, ноутбуки), включая аксессуары (клавиатуры, мышки и т.д) и мелкую бытовую технику (миксеры, фены, утюги и т.д). Вторая категория товаров по популярности – одежда, в то время как третье место заняли: косметика и парфюмерия, обувь, аксессуары и подарки.

Исследование также показало, что, выбирая конкретный сайт для осуществления покупки, потребители в первую очередь обращают внимание на: предложение самой низкой цены (важно для 57% онлайн-покупателей), положительный опыт покупки на этом сайте (48%) и наличие нужного товара (47%).





Источник