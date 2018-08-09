Сельское хозяйство — самая рентабельная отрасль экономики Украины

Украина

Уровень рентабельности операционной деятельности предприятий сельского, лесного и рыбного хозяйства в 2017 г. составил 22,7% против 8,9% в целом по экономике Украины.

Об этом рассказал директор Национального научного центра «Институт аграрной экономики», академик НААН Юрий Лупенко, говорится в сообщении института.

По его словам, предприятия отрасли получили почти 79,1 млрд грн чистой прибыли, что является самым высоким показателем среди всех видов экономической деятельности и почти на 25 млрд грн превышает прибыль промышленности.

«Сельское хозяйство обеспечило 43,5% чистой прибыли всех предприятий Украины. При этом доходы получили 86,1% предприятий сельского, лесного и рыбного хозяйства против 72,5% в целом по экономике», — отметил ученый.

В то же время в прошлом году прибыли предприятий сельского хозяйства уменьшились против 2016 на 11,6 млрд грн, а доля убыточных предприятий выросла с 12,3% до 13,9%, отметил академик.

«Следует также учитывать, что на оплату труда в растениеводстве расходуется всего 5,2% затрат на производство продукции растениеводства, а на продукцию животноводства — 7,6%. То есть относительно высокая доходность сельского хозяйства пока не обеспечивает соответствующего роста доходов занятых в отрасли и сельского населения», — подытожил Юрий Лупенко.

рентабельность,Юрий Лупенко

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