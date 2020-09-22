«Секс-чиновница» готова одолжить украинским политикам свой купальник

Обстановка перед региональными выборами на Украине похожа на дефиле политических проституток, заявила бывшая замминистра инфраструктуры Украины Александра Клитина — героиня скандала о своей карьере через постель и одновременно лидер партии «Украина против коррупции». «Смотря на этот парад проституток, реально хочу одолжить некоторым деятелям свой купальник. А может, перед выборами выпустить вообще выпустить целую линию таких купальников?» — говорит Клитина.

Популярности «секс-чиновнице» прибавил ролик, где она объявила о создании своей партии, одетая в откровенный купальник.

Новоявленный борец с коррупцией считает: если украинские политики оденут купальники «а ля Клитина», их предвыборные плакаты будут куда более интересными избирателям.

«А главное —их плакаты будут более правдивыми. Это политический юмор, ежели что», — заявляет Клитина.

В переписке со своими почитателями по Facebook Клитина заявила: она как политический деятель отныне не будет выкладывать в соцсети свои фото в знаменитом купальнике.

«Я не проститутка какая», — заявляет секс-чиновница.

В качестве пиар-хода для своей партии Клитина выбрала так называемый «эффект Луизы Чикконе», она же поп-идол Мадонна. Смысл: создавать для обывателя образ недалекой блондинки нестрогих правил, при этом сохранять реноме серьезного политика и порядочной женщины. В итоге сила разрыва шаблона у публики должна быть прямо пропорциональна узнаваемости и популярности Клитиной. Ближе к концу сентября украинские СМИ облетело обращение Клитиной:

«Внимание! Ищу олигарха для финансирования моей партии „Украина против коррупции“. Олигархов без собственных телеканалов прошу не беспокоить. Мне нужна масштабная и правильная медиакампания».

К обращению Клитина приделала свое знаменитое откровенное фото.

На закономерные сальные реакции журналистов и блогеров Клитина отреагировала следующим постом:

«Как просто делать новости в нашей стране! Достаточно просто пошутить. Но, если честно, мне не смешно. У нас неравный доступ к политике. Партиям, которые действуют прозрачно и честно, очень тяжело пробиться в политику, если вообще возможно. Я уже не говорю о том, чтобы победить. И чего мы удивляемся тому, что чиновники и парламентарии отстаивают взаимные интересы?» — говорит Клитина.

Она также напомнила: в ее посте про спонсора-олигарха была приписка, где секс-политик обещала спонсору «получение госдотаций, монополизацию, контроль над судами и прокураторой, продажу государственных активов за копейки».

«Чтобы принять это всерьез за мои политические обещания, надо быть круглым идиотом», — говорит Клитина.

Блогерам, которые любят публиковать ее фото в купальнике, Клитина советует «еще третью грудь на фото нарисовать».

Политический союзник и подруга антикоррупционера в купальнике — молодой политтехнолог Екатерина Одарченко, дочь соратника Юлии Тимошенко из Херсонской области Юрия Одарченко.



На переднем плане — Александра Клитина и Екатерина Одарченко. Иллюстрация: Facebook.

Одарченко обладает привлекательной внешностью и любит эпатировать публику непатриотичными высказываниями. Например, накануне празднования Дня независимости в августе 2016 года Одарченко в соцсетях посоветовала президенту страны отменить праздничный парад. По ее словам, из-за стягивания в Киев военной техники водители мучаются в пробках, а дорожное покрытие портится.

«Парад это хорошо, когда есть что праздновать — это известный ритуал демонстрации силы. В нынешней ситуации сила Украины весьма виртуальна», — заявила симпатичная политтехнолог в Facebook.

После чего стала антигероиней украинских СМИ и объектом проклятий со стороны патриотической общественности Украины. Украинские блогеры воспринимают Одарченко как гламурную дочь богатого папы (отец Одарченко действительно богатый человек), которая на деньги отца купила себе дипломы престижных университетов — и исследовательский институт впридачу. Официально Екатерина Одарченко — президент Института демократии и развития Polita.

К местным выборам Одарченко создала и возглавила партию «Национальная платформа». Программа партии — борьба с коррупцией, комплексные социальные реформы, защита малоимущих слоев населения. «Украина против коррупции» Александры Клитиной просит украинцев поддержать «Нацплатформу».

Источник