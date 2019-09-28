Секреты российского цветочного онлайн-бизнеса раскрыли специалисты Flora Express и CloudPayments — Life24

В 2019 году продолжилась тенденция развития рынка продаж
свежесрезанных цветов в России, связанная с ростом продаж через интернет. Об
особенностях и перспективах онлайн-торговли цветами в России рассказали РБК директор
сервиса доставки цветов Flora Express Артур Биктимиров и сооснователь и
генеральный директор CloudPayments Дмитрий Спиридонов.
«Если еще десять лет назад 50% заказов обрабатывал call-центр, то теперь все
оформляется онлайн», — отметили специалисты. Именно электронная коммерция
становится основным способом купли-продажи, и цветочная индустрия не
исключение. По словам экспертов, сделать онлайн-продажи более успешными можно,
соблюдая правила, которые облегчают процесс заказа клиенту и делают оплату
удобной и безопасной. В 2014 году Flora Express подключили CloudPayments, в качестве
формы оплаты выбрали Checkout, она отображается как часть сайта. «Уже в первый
месяц нагрузка на call-центр снизилась в 3 раза, а платежная конверсия (переход
статуса заказа из оформленных в уже оплаченные) сейчас составляет 95%», —
сообщили в компании. Подчеркивая, что это должно стать дополнительными
параметрами к основным: качеству букета и скорости доставки.