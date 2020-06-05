Секретный фарватер: что позволит Украине прорвать блокаду Керченского пролива (Апостроф, Украина) | Экономика | ИноСМИ

По мнению специалистов, для строительства канала необходимо произвести земляные работы шириной в 100 метров через Арабатскую стрелку и Перекопский перешеек, а также существенно углубить фарватер в озере Сиваш и Чонгарском проливе. Итоговая глубина канала для нормального судоходства должна будет составить 13-15 метров.

Общая протяженность фарватера будущего канала составит около 120 километров через Перекоп, Чонгарский пролив, залив Сиваш и Арабатскую стрелку. При этом земляные работы потребуются только на 20 километрах пути.

Финансирование проекта предварительно обсуждалось с заинтересованными институтами, получена положительная оценка от потенциальных инвесторов, а сам проект находится в процессе обсуждения.

Реализация данного проекта направлена на укрепление экономической безопасности и суверенитета Украины. Кроме того, такой канал полностью заблокирует возможность поставки днепровской воды в оккупированный россиянами Крым. Уже существующие ограничения поставок украинской воды привели к частичной или полной потере урожая на площади до 120 тысяч гектаров.

Апостроф27.05.2020Polityka03.06.2020Polska Times30.04.2020

Дальнейшие шаги в этом направлении приведут к полному экономическому коллапсу северных районов Крыма и к недовольству населения. Этого панически боятся оккупанты, которые уже сейчас вбрасывают заключения вымышленных экспертов о возможной экологической катастрофе, в том числе и для Украины, в случае постройки Перекопского канала. Все эти домыслы не имеют под собой никакого серьезного обоснования и призваны помешать Украине осуществить масштабный проект, направленный на обеспечение собственных интересов в регионе.

Тема не новая и поднималась неоднократно. В настоящий момент в нашей стране имеются все необходимые инструменты для осуществления такого масштабного проекта. И внутренние ресурсы Украины позволяют изыскать необходимые средства или во всяком случае большую их часть. Однако в связи с разобщенностью тематически связанных предприятий по разным министерствам и ведомствам, как раз и создается неблагоприятный фон для продвижения этой задачи. Скептики уже сейчас потирают руки в ожидании новой информации для критики.

В истории немало примеров такой критики, ведь и Панамский, и Суэцкий каналы иначе как авантюрой никто не называл. И тем не менее все работает, и давно окупилось.

Мы можем это сделать.

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