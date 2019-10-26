Секретарь СНБО стал руководителем Национального центра кибербезопасности — новости политики

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Текст соответствующего указа обнародован на сайте главы государства.
Данилов получил еще одну должность / фото УНИАН
Президент Владимир Зеленский назначил секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова руководителем Национального координационного центра кибербезопасности.
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Текст соответствующего указа №771/2019 от 25 октября обнародован на сайте главы государства.
Согласно документу, Зеленский внес изменения в указ президента от 7 июня 2016 года № 242.
«В изменение статьи 2 Указа Президента Украины от 7 июня 2016 года № 242 «О Национальном координационном центре кибербезопасности» (с изменением, внесенным Указом от 19 июня 2019 года № 415) назначить Данилова Алексея Мячеславовича — Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины — руководителем Национального координационного центра кибербезопасности», — говорится в указе.
Указ вступает в силу со дня опубликования.
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