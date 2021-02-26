«Сэкономить сейчас не получится». Сколько стоит построить загородный дом :: Калининград :: РБК

Эксперты регионального рынка указывают на закономерность: готовые дома в Калининградской области чаще всего покупают жители других стран и регионов России, а калининградцы чаще строят.

«Для иногородних это связано с определенными неудобствами — строительство дома это большой временной промежуток, для них то неудобно: нанимать бригады, контролировать, закупать стройматериалы. Поэтому стараются покупать дома. Дома покупают те, кто у себя привык жить в них — жители Казахстана и Дальнего Востока», — говорит Марат Субхангулов.

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О том, что среди покупателей частной жилой недвижимости много приезжих говорит и Вадим Березовский. Он отмечает, что единых характеристик желающих перебраться за город нет — это разные покупатели с разной платежеспособностью.

Например, дома в эконом-сегменте по цене от 4 до 6 млн рублей чаще покупают молодые люди. Старшее поколение, которому не нужна близость школ и детских садов, готово платить больше и уезжать дальше от города, говорит Субхангулов.

Большой популярностью в этом смысле пользуются поселки вокруг Калининграда Орловка и Новодорожный, отмечает риэлтор.

Сколько стоит дом построить

Фото: Pixabay

Цены на готовые загородные дома в Калининградской области начинаются с 3-4 млн рублей. Сейчас недвижимость в эконом-сегменте — самая востребованная, говорит Субхангулов.

«Садовые товарищества — очень хороший выбор для тех, кто покупает в ценовом сегменте 4-5 млн. На эти деньги можно купить дом порядка 120 квадратных метров на участке 6 соток. Есть, правда, свои нюансы: не очень удобное место, узкие дороги. Но многие СНТ газифицированы. По цене это сопоставимо с трехкомнатной квартирой», — поясняет глава «Авеню Риэлт».

Что касается строительства дома, то по сип-технологии (разновидность панельной — прим. РБК Калининград) «серый ключ» в среднем обойдется от 13 до 17 тысяч рублей за квадратный метр. В эту сумму входят материалы, работа и монтаж, говорит Вадим Березовский. Возведение такого дома займет в среднем три месяца.

Земельный участок без коммуникаций будет стоить от 300 до 800 тысяч рублей, а с коммуникациями и инфраструктурой — порядка 1,2 — 1,4 млн рублей. Еще 40-50 тысяч рублей нужно заплатить за проект дома, хотя эти расходы и не обязательные.

«Если вы этим (строительством — прим. РБК Калининград) будете заниматься из года в год сами — сэкономите процентов пятнадцать. Потому что на другом сэкономить сейчас не получится. Если вы не покупаете какой-то продукт очень часто, вы не получаете скидки на материалы. Второе — вы наделаете кучу ошибок, они приведут к дополнительным затратам. Третье — просто не просчитаете последовательность действий, на которых можно будет прогореть. Четвертое — тенденции меняются — от строительства до материалов. Все это приведет к тому, что можно прогореть», — считает Вадим Березовский.

Как писал РБК Калининград, ситуация на рынке частных домов региона в течение последних нескольких лет оставалась сложной — предложение сильно превышало спрос, цены снижались. В 2020 году рынок ожил, в том числе, благодаря пандемии и стремлению многих людей уехать за город, а также запуску программы сельской ипотеки под 2,7%.

По итогам января-ноября 2020 года численность населения Калининградской области за счет внутрироссийского миграционного движения увеличилась на 7 664 человека.

Автор

Надежда Будрина

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