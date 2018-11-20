«Сейчас рождается новый мир»: экономисты – о рисках и возможностях ближайших лет

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Уровень неопределенности высокий и в мировой экономике, и на финансовых рынках, считает директор департамента исследований и прогнозирования ЦБ Александр Морозов

Андрей Гордеев / Ведомости

Ситуация в мировой экономике и на рынках в следующем году видится гораздо более неопределенной и рискованной, чем в нынешнем. Такое мнение высказали участники сессии «Мировые финансы: вопрос развития» на организованном «Ведомостями» «Финансовом форуме России». Это связано не только с завершением ужесточения ведущими центробанками мира денежной политики и возможным окончанием длительного периода роста крупнейших экономик, но и с более масштабными и долгосрочными тенденциями. Например, сменой экономического, социального, технологического уклада.

Нормализация порождает риски



«По сравнению с выступлением на форуме «Ведомостей» в конце 2017 г. я смотрю в будущее с большей тревожностью. Уровень неопределенности высокий и в мировой экономике, и на финансовых рынках», — сказал директор департамента исследований и прогнозирования ЦБ Александр Морозов. Инвесторы начинают сомневаться в перспективах экономического роста в развивающихся странах, о чем свидетельствует снижение их валютных курсов, понижающий тренд индекса MSCI Emerging Markets в 2018 г. и рост кредитных спрэдов. Одна из причин этого — нормализация денежной политики ФРС и ЕЦБ, а следствие — ускорение инфляции. В развитых странах она уже выше целевых 2%, и центробанки развивающихся стран тоже повышают процентные ставки, отметил Морозов.

Есть и дополнительные риски, добавил он. Это замедление экономики Китая (и спроса на сырьевые товары, включая нефть и металлы) и санкции против России. Более устойчивы к шокам страны с инфляционным таргетированием, бюджетным правилом, большими валютными резервами, профицитом счета текущих операций, низким уровнем долга, отметил Морозов. ЦБ также может предоставлять ликвидность через рублевое и валютное рефинансирование, проблем с использованием этих инструментов нет, добавил он. Могут быть и другие меры, такие как решение ЦБ не покупать валюту на открытом рынке. «Тогда эффект для экономики будет менее тяжелым, чем в 2014 г.», — сказал Морозов.

Долги и политика



Есть и более долгосрочные проблемы и в России, и в мире, отметили Николай Кащеев, начальник управления аналитики и стратегического маркетинга Промсвязьбанка, и Александр Лосев, гендиректор УК «Спутник – управление активами». Медленный рост мировой экономики во многом объясняется избытком долга: если до кризиса 2008 г. совокупный долг в мире (домохозяйств, правительств, компаний) составлял 199% ВВП, то сейчас — 318% ВВП. Риск рецессии в США и в мире в ближайшие год–два высок, хотя, уточнил Кащеев, президент США Дональд Трамп еще может сдерживать его, подпитывая экономику бюджетными вливаниями. Долговой кризис гарантирован в глобальном масштабе, добавил Лосев.

В России же, показал Кащеев на графике, максимальная загрузка производственных мощностей достигала пика, который был в 2008, 2012–2013 и 2017 гг., темпы роста ВВП все ниже и ниже. С учетом того, что мощности загружены, а безработица низкая, ускорить рост возможно только за счет значительного повышения производительности труда, указал Кащеев. То есть решения долгосрочных задач.

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