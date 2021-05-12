Сегодня стартует плей-офф баскетбольной Суперлиги Украины

Решающую стадию чемпионата открывают «Киев-Баскет» и «Черкасские Мавпы».

Стартует стадия плей-офф украинской баскетбольной Суперлиги. В первом матче четвертьфинальной серии «Киев-Баскет» принимает «Черкасские Мавпы», сообщает Укринформ.

В других четвертьфинальных сериях встретятся «Запорожье» — «Тернополь», «Днепр» — «Будивельнык» (Киев) и «Прометей» (Каменское) — «Химик» (Южный). Серии продлятся до трех побед одной из команд.

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Как сообщал Укринформ, в центральном матче последнего игрового дня регулярного чемпионата «Днепр» победил «Прометей» (Каменское) 84:73.

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