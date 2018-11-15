Вы здесь: Главная / Политика / Сегодня Генассамблея ООН рассмотрит проект резолюции по Крыму

Сегодня Генассамблея ООН рассмотрит проект резолюции по Крыму

Политика 15 Ноя 2018
Сегодня Генассамблея ООН рассмотрит проект резолюции по Крыму
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Загрузка...

Сегодня, 15 ноября, третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН рассмотрит проект резолюции «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и Севастополе, Украина»

Генассамблея ООН рассмотрит проект резолюции по Крыму

Об этом сообщает «ДС» со ссылкой на сообщение Постоянного представительства Украины в ООН на странице в Twitter.

Отметим, первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джеппар сообщила, что соавторами документа уже стали представители 38 стран мира.

После голосования в Третьем комитете проект будет направлен на рассмотрение Генеральной ассамблеи ООН, где голосование ожидается в декабре этого года.

Больше новостей о политической жизни Украины читайте в рубрике Государство



Источник

В Ужгороде сожгли два внедорожника экс-главы областного управления СБУ →



Экономические новости Украины и мира.
Редакция "Экономических новостей" может не разделять точку зрения авторов, и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет.
↑ Scroll to top