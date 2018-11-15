Сегодня Генассамблея ООН рассмотрит проект резолюции по Крыму

Сегодня, 15 ноября, третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН рассмотрит проект резолюции «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и Севастополе, Украина»

Генассамблея ООН рассмотрит проект резолюции по Крыму

Об этом сообщает «ДС» со ссылкой на сообщение Постоянного представительства Украины в ООН на странице в Twitter.

Отметим, первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джеппар сообщила, что соавторами документа уже стали представители 38 стран мира.

После голосования в Третьем комитете проект будет направлен на рассмотрение Генеральной ассамблеи ООН, где голосование ожидается в декабре этого года.

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