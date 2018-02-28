Сегодня день памяти Александра Шалимова

Александр Алексеевич Шалимов (1918-2006), украинский хирург и ученый, врач с мировым именем

Он прошел путь от врача районной больницы до директора созданного им Института хирургии и трансплантологии Академии медицинских наук Украины.

Ученый внес весомый вклад в развитие науки, стал одним из основателей отечественной хирургии. Уникальные разработки и изобретения, передовые методы лечения, предложенные Шалимовым, подтверждены 112 авторскими свидетельствами и патентами; он является автором 870 научных трудов, сообщает «ДС» со ссылкой на Укринформ.

По свидетельству его младших коллег, академик был едва ли не последним хирургом, который оперировал все органы, мог принять роды, оказать профессиональную помощь при любой травме. Кроме того, он написал три докторские диссертации на разные темы: одна — по легким, вторая — по пищеводу, а третья — по поджелудочной железе. И каждая из них была чрезвычайно прогрессивной.

Врачебный стаж Шалимова — более 60 лет. За это время он прооперировал более 40 тыс. больных. Он первым провел успешную пересадку поджелудочной железы больному диабетом, разработал и внедрил новые методы операций при онкологических заболеваниях, органов пищеварения, сердца, сосудов.

Под его руководством проведена первая в Украине операция по пересадке сердца. Ему предлагали головокружительные предложения возглавить клиники в Европе, Америке, но он отказывался. «А кто же тогда будет лечить наших?», — резонно вопрошал он.

Александр Шалимов всю жизнь старался придерживаться трех основных правил: работать над собой, постоянно учиться и никогда не сдаваться. Он оперировал до 80-ти лет. В одном из интервью ученый дал рецепт своей удивительно плодотворной работы: «Я вставал каждый день в начале шестого, умывался, брился и два часа — до восьми — сидел и читал. В восемь шел на работу, принимал больных, оперировал, а когда выпадало время — в библиотеке читал все, что там есть по болезням, которые я сегодня увидел впервые. Так я совершенствовался».

Александр Шалимов — человек планеты 1998 года по признанию ЮНЕСКО, академик НАН и АМН Украины, Нью-Йоркской и Немецкой академий наук, настоящий Герой Украины.

Впрочем, важнейшим из всех званий и регалий является светлая память о нем — враче и человеке — в сердцах тысяч украинцев, которым он спас жизнь, а также тех, для кого он был Учителем.

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