Сечин назвал главе Минэнерго Саудовской Аравии комфортную цену на нефть

После встречи с министром Халидом Аль-Фалихом Игорь Сечин рассказал о полном удовлетворении ростом цен до комфортного уровня

Игорь Сечин

(Фото: Владислав Шатило / РБК)

Россия и Саудовская Аравия при поддержке других нефтедобывающих стран смогли восстановить равновесие на нефтяном рынке, обеспечив рост цен, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин после встречи с министром энергетики, промышленности и природных ресурсов Саудовской Аравии Халидом Аль-Фалихом, возглавляющим также совет директоров компании Saudi Aramco.

​«Рост цен до комфортного уровня $70–80 за баррель нефти сорта Brent — результат, которым мы полностью удовлетворены», — сказал Сечин (цитата по пресс-службе «Роснефти»).

В конце мая на Петербургском международном экономическом форуме Сечин говорил, что мировая экономика из-за политики санкций может войти в новый сырьевой суперцикл, что приведет к повышению цен на нефть до новых рекордных значений.

В ходе состоявшейся 15 июня встречи Сечин обсудил с Аль-Фалихом перспективы развития взаимовыгодного сотрудничества в области нефтесервисных услуг, нефтехимии и международного трейдинга.

«В частности, между НК «Роснефть» и Саудовской Аравией прорабатывается возможность организации своповых поставок тяжелых сортов нефти на нефтеперерабатывающие заводы, а также кросс-поставки нефтепродуктов», — говорится в сообщении «Роснефти».

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