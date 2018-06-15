Вы здесь: Главная / Мировая экономика / Сечин назвал главе Минэнерго Саудовской Аравии комфортную цену на нефть

Сечин назвал главе Минэнерго Саудовской Аравии комфортную цену на нефть

Мировая экономика 15 Июн 2018
Сечин назвал главе Минэнерго Саудовской Аравии комфортную цену на нефть
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Загрузка...

После встречи с министром Халидом Аль-Фалихом Игорь Сечин рассказал о полном удовлетворении ростом цен до комфортного уровня

Игорь Сечин

(Фото: Владислав Шатило / РБК)

Россия и Саудовская Аравия при поддержке других нефтедобывающих стран смогли восстановить равновесие на нефтяном рынке, обеспечив рост цен, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин после встречи с министром энергетики, промышленности и природных ресурсов Саудовской Аравии Халидом Аль-Фалихом, возглавляющим также совет директоров компании Saudi Aramco.

​«Рост цен до комфортного уровня $70–80 за баррель нефти сорта Brent — результат, которым мы полностью удовлетворены», — сказал Сечин (цитата по пресс-службе «Роснефти»).

В конце мая на Петербургском международном экономическом форуме Сечин говорил, что мировая экономика из-за политики санкций может войти в новый сырьевой суперцикл, что приведет к повышению цен на нефть до новых рекордных значений.

В ходе состоявшейся 15 июня встречи Сечин обсудил с Аль-Фалихом перспективы развития взаимовыгодного сотрудничества в области нефтесервисных услуг, нефтехимии и международного трейдинга.

«В частности, между НК «Роснефть» и Саудовской Аравией прорабатывается возможность организации своповых поставок тяжелых сортов нефти на нефтеперерабатывающие заводы, а также кросс-поставки нефтепродуктов», — говорится в сообщении «Роснефти».

Источник

ЧМ-2018: как экономика влияет на игру сборных →



Экономические новости Украины и мира.
Редакция "Экономических новостей" может не разделять точку зрения авторов, и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет.
↑ Scroll to top