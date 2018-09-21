Сделаем экономику – тогда займемся коррупцией – Роман Григоришин

Роман Григоришин со своей командой сопровождает инвестиционные проекты в Украине. Он создал платформу ProUkraine для помощи украинским предприятиям, которую представил на национальном проекте Новые лидеры. О своей идее и достижениях Роман рассказал в интервью.

Основатель Национальной инвестиционной платформы ProUkraine.com Роман Григоришин имеет целью привлечение иностранных инвестиций в Украину. Он уже спас от кризиса небольшое село в Одесской области и имеет три успешные сделки с инвесторами.

– Украине предусмотрено по промышленности стать “европейским Китаем”, и чтобы через нашу территорию проходили транзитные торговые пути, – высказался Роман Григоришин.

Он хочет, чтобы украинские предприятия получали помощь от иностранных инвесторов. Именно поэтому он создал инвестиционную платформу ProUkraine, реализация которой даст четкую карту предложений, куда можно вкладывать средства, будь то агробизнес, IT-проекты, недвижимость, строительство и т.д.

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Что такое ProUkraine

Проект нашей команды находится в сфере одного из самых болезненных вопросов экономической политики Украины – инвестиции. Для инвестиций у нас есть абсолютно все: умеренная оплата труда, квалификация работников, чрезвычайно большая территория.

Конечная цель нашего проекта – создать инвестиционную карту Украины из предложений и вторую карту, которая будет показывать реальное положение на инвестиционном рынке Украины.

Опыт Латиноамериканских стран

Проект разрабатывался, учитывая опыт Латиноамериканских стран (Эквадор, Уругвай).

Эквадор увеличил количество инвестиций в три раза за два года. Уругвай имел утечку средств в 2014 году – 1 млрд. К 2016 году привлекли еще 800 млн, то есть в несколько десятков раз улучшился баланс.

Что уже сделано

Завершили создание технической части проекта, разработали просветительскую кампанию (июль-август), сделали несколько мероприятий, где рассказали о своем проекте, создали команду, разработали механизм сбора информации и запустили мозговой центр (центр координации, где хранится информация, формируется аналитика и т.д.).

Мы провели переговоры с донорами, запустили сайт и социальные сети, а также почти закончили процесс паспортизации Одесской области.

Как спасли село в Одесской области

Небольшое село в Одесской области в Ширяевском районе еще во времена Советского Союза имело сильный колхоз, на котором обрабатывали землю в 5 тыс. га., огромную территорию и фермы. В 90-е эти земли начали растягивать и сейчас там осталось 1 тыс. га., отсутствует развитие, задерживают выплаты паев, оплату труда, вся техника старая.

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Что сделали мы? Мы завели туда иранские компании, выкупили коммерческие права на предприятие, которое имело право обрабатывать 1 тыс. га. земли, закупили новую технику, облагородили базу, повысили заработные платы.

Будущее

Основная моя цель на ближайшие несколько лет: создать одну из топовых аграрных компаний в Украине за иностранный капитал, но не западный, а тех стран, с которыми нам надо увеличивать коммерческую сотрудничестве (Саудовская Аравия, Катар).

Страны, которые заинтересованы в Украине и могут нивелировать теми факторами, которые пугают западных партнеров, например, война или коррупция.

Полное интервью читайте здесь.

Напомним, 4 октября на телеканале ICTV выйдет первый выпуск телепроекта Новые лидеры.





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