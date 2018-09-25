Сдает жилье гастрабайтеру: как нардеп Розенблат обустроился в Германии

Народный депутат Украины Борислав Розенблат сдает свой дом в Германии гастарбайтеру из Румынии, с денег которых выплачивает ипотеку.
Об этом сообщает издание DW. Отмечается, что депутат через знакомых нашел квартиранта, который работает сиделкой за пожилыми людьми.
Как следует из декларации Розенблата, за несколько комнат в своей половине дома он получает 350 евро в месяц.
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Украинского миллионера в этой немецкой реальности выдает только авто под окнами — белый внедорожник «Мерседес» с номерами, выданными в Житомирской области. Хотя и авто этого в Германии у Борислава Розенблата формально нет. Как свидетельствует база Национальной полиции, внедорожник с трехлитровым двигателем оформлен на украинскую фирму жены депутата.
В этом скромном доме миллионер из Житомира сдает комнаты румынскому гастарбайтеру
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