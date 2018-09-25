Сдает жилье гастрабайтеру: как нардеп Розенблат обустроился в Германии

Народный депутат Украины Борислав Розенблат сдает свой дом в Германии гастарбайтеру из Румынии, с денег которых выплачивает ипотеку.

Об этом сообщает издание DW. Отмечается, что депутат через знакомых нашел квартиранта, который работает сиделкой за пожилыми людьми.

Как следует из декларации Розенблата, за несколько комнат в своей половине дома он получает 350 евро в месяц.

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