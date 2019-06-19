Счетно-сортировальная техника – что ждут от нее в России? Встречайте новый номер журнала «ПЛАС»!

Редакция информационного портала PLUSworld.ru сообщает о выходе из печати июньского номера журнала «ПЛАС» (№ 05 / 2019).

Основные акценты номера:

Чем запомнится начало лета 2019 года российскому и мировому банковскому сектору и платежной индустрии? Этот вопрос мы обсуждаем с внешними экспертами «ПЛАСа» в рубрике «Колонка редактора». Одна из тем – недавнее заявление Германа Грефа о том, что Россия может войти в пятерку стран-лидеров по развитию искусственного интеллекта.

По мнению экспертов, при всей его амбициозности с ним трудно не согласиться. Правда, лишь в той части, что стартовые условия для развития artificial intelligence (AI) в России есть. Безусловно, уровень ИТ-российских специалистов (а также выходцев из России) остается весьма высоким. Однако на этом наши преимущества, возможно, и заканчиваются…

К началу лета появился новый повод подискутировать на тему востребованности наличных в цифровую эпоху. Согласно последнему отчету компании RBR, ожидается, что общее количество установленных банкоматов в мире будет медленно снижаться (в общей сложности лишь на 0,6% за пять лет) достигнув в 2024 году 3,22 млн устройств. Однако судя хотя бы по тому, что на сегодняшний день заводы основных мировых вендоров загружены заказами на 6-8 месяцев вперед, поводов прогнозировать рецессию на банкоматном рынке в ближайшие 5-6 лет не приходится.

Международный ПЛАС-Форум «Дистанционные сервисы, мобильные решения, карты платежи 2019», собравший в последние дни мая более 1500 делегатов, уже сам по себе уверенно входит в число главных рыночных трендов сезона. В этом году мероприятие, с первыми итогами которого вы можете ознакомиться в рубрики «Тенденции», ознаменовалось полным аншлагом конференционной части, и это весьма показательно. Бизнес-составляющая выходит сегодня на первый план при оценке практически любой инновации участниками рынка. Последние заинтересованы в как можно более тщательной и объективной оценке реальных бизнес-возможностей предлагаемых решений и сервисов, что и происходило на конференции ПЛАС-Форума в ходе выступлений спикеров, круглых столов, мастер-классов и оживленных дискуссий.

При этом интерес к выставке ПЛАС-Форума также продолжает нарастать. И нетривиальный вопрос, который решают для себя вендоры, заключается сегодня в том, как продолжить процесс расширения коммуникаций с делегатами, одной из очевидных задач которых на период посещения Форума становится «охота» за бизнес-кейсами и опытом коллег на российском и иных рынках.

В 2019 году команда журнала «ПЛАС» – первого в России профессионального издания в области платежного бизнеса и банковской розницы – отмечает 25-летний юбилей! Продолжаем публиковать поздравления в специальной юбилейной рубрике «25 лет с Вами»!

Сегодня в крупных кассовых центрах российских банков эксплуатируется свыше 200 счетно-сортировальных машин Toshiba IBS-1000, при этом 1/3 потребителей планируют увеличить производительность внедрением технологии модулей обандероливания. За счет чего Toshiba IBS-1000 снискала такую популярность? Об этом читайте в рубрике «Cover Story» статью Хироаки Тезука (Hiroaki Tezuka), генерального директора ООО «Тошиба РУС».

Каким будет платежный рынок и конкуренция на нем, когда цена платежных услуг станет равной нулю? Поиски ответа на этот вопрос мы начинаем в «Колонке Марии Михйловой». Ее основная тема в этом номере – для того чтобы переход к цифровой экономике стал для действующих участников рынка окном новых возможностей, а не реализацией рисков монополизации рынка со стороны закрытых экосистем и двухсторонних платформ, существует необходимость в создании новых форматов публичной дискуссии.

18–21 апреля 2019 г. в Айя-Напе (Кипр) прошел XVI Банковский саммит по инновациям и развитию. Главным организатором XVI Банковского саммита по инновациям и развитию является Центр Финансовых Технологий. Пользуясь случаем, в кулуарах мероприятия журнал «ПЛАС» побеседовал с Викторией Смоленской, руководителем дирекции «Платформа банковского самообслуживания», «Золотая Корона», о тех трансформациях рынка и новых возможностях, которые открываются перед его участниками после запуска Системы быстрых платежей. Ее интервью продолжает рубрику «Тенденции».

Какие платежные средства предпочитают россияне? Компания SAS и журнал «ПЛАС» провели опрос, чтобы выяснить, насколько сервисы бесконтактной оплаты – Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay и другие – конкурируют с привычными банковскими картами. С его результатами вы можете ознакомиться в рубрике «Тенденции».

Как новые технологии трансформируют современный банк? Рубрику «Информационные технологии» открывает интервью с Натальей Роменской, директором цифровой трансформации Департамента информационных технологий Банка ВТБ, которая заведует Группой развития технологических компетенций по направлениям RPA, биометрии, блокчейну и Data Science Artificial Intelligence (DSAI).

О процессах цифровой трансформации банков, проектах внедрения новых финансовых технологий, а также о том, как происходит технологическое объединение юнитов одной из наиболее динамично развивающихся банковских групп, журнал «ПЛАС» беседует с Ильей Кучугиным, директором по информационным технологиям БГ «ЗЕНИТ», чье интервью продолжает рубрику «Информационные технологии».

Тему продолжает и третий материал рубрики. О том, могут ли российские банки уже сегодня позиционировать себя как ИТ-компании, какие из недавно запущенных масштабных инфраструктурных проектов, включая Единую биометрическую систему и Систему быстрых платежей, будут способствовать развитию здоровой конкуренции и упростят жизнь клиентам, журнал «ПЛАС» беседует с Сергеем Путятинским, заместителем председателя правления Московского кредитного банка, курирующим работу ИТ-блока.

Несмотря на недавний бум обсуждения перспектив блокчейна, последние годы так и не ознаменовались в РФ реализацией сколько-нибудь масштабных проектов в этой области. Можно ли говорить о том, что хайп сошел на нет, или блокчейн, напротив, постепенно занимает свою нишу, которая просто оказалась весьма скромнее прогнозируемых горизонтов и потому больше не вдохновляет на восторженные доклады? На эти вопросы мы предложили ответить в рубрике «Финтех» Татьяне Жарковой, управляющему директору Ассоциации развития финансовых технологий.

Пока центральные и национальные банки отчитываются о снижении уровня обращения банкнот, региональные кредитные учреждения продолжают решать задачи, которые должны были исчезнуть как класс:

Как построить модель достаточности и оптимальности (МДиО) сети устройств самообслуживания (УС) в пределах конкретного города (региона)?

Как с помощью МДиО измерять, корректировать и управлять напряженностью работы сети УС?

Как использовать МДиО для коалиционных объединений и оптимизации собственной сети УС с учетом потенциала сети партнеров?

Свой ответ на эти и ряд других, не менее актуалных дял банков вопросов на страницах рубрики «Cash-менеджмент» предлагает Олег Брагинский, основатель «Школы траблшутеров» и директор «Бюро Брагинского».

Александр Горшков, директор по развитию «Прософт-Биометрикс», рассматривает в рубрике «Биометрия» перспективные направления развития биометрической идентификации по образу лица в своем материале «Лицевая биометрия 2D vs 3D: прогнозы развития», подготовленном на базе расширенного доклада, сделанного автором на 6-м Международном ПЛАС-Форуме “Online & Offline Retail 2019”.

Каковы сегодня ключевые тренды развития пользовательских характеристик финансовых мобильных приложений, и как они изменятся в ближайшем и среднесрочном будущем? Свои видением этого вопроса мы пригласили поделиться на страницах рубрики «Круглый стол» целый ряд экспертов из различных областей, так или иначе связанных с развитием пользовательских характеристик финансовых мобильных приложений, включая представителя регулятора.

Что представлят собой электронная коммерция по-африкански? Какую роль в ней играют социальные сети и мобильные кошельки? В рубрике «e–Commerce» на примере рынка Кении об этом рассказывает наш постоянный автор Сергей Шейхетов, руководитель направления качественных исследований по странам Sub Saharan Africa в компании Kantar.

Сегодня на рынок систем фрод-мониторинга выходят решения с функционалом «машинного обучения» и «искусственного интеллекта». Алексей Голенищев, директор по мониторингу операций и диспутам Альфа-Банка, в рубрике «Безопасность» делает попытку разобраться, что такое ML и AL на самом деле, насколько обучение – машинное, а интеллект – искусственный, и «интеллект» ли это вообще.

Российский private banking научился настолько эффективно противостоять киберпреступникам, что его нишевые решения могут оказаться востребованы и российскими предприятиями, в том числе располагающими критически важной инфраструктурой. К такому мненению на основе детального анализа тенденций рынка приходит Алексей Гусев – научный руководитель, член экспертного совета Института финансового планирования, чей материал продолжает рубрику «Безопасность».

Стали известны главные темы 11-го Международного ПЛАС-Форума «Банковское самообслуживание, ритейл и НДО», который пройдет 2–3 октября 2019 года в московском КВЦ «Сокольники».

ПЛАС-Форум «Банковское самообслуживание, ритейл и НДО 2019» – одно из наиболее ожидаемых банковским сектором, ритейлом и платежной индустрией событий на рынке Восточной Европы и СНГ. Уже одиннадцать лет эта уникальная площадка собирает участников самых различных сегментов рынка, а также представителей регулирующих органов и иных государственных структур для обсуждения актуальных вопросов отрасли. В нынешнем году особое внимание будет уделено современной ситуации с НДО, актуальным вопросам работы банков и торговых предприятий ритейла с наличными.

В числе ключевых тем октябрьского ПЛАС-Форума:

НДО: банки, торговый ритейл и потребитель

Перспективные модели работы банка с наличностью в современных условиях

Customer experience в цифровую эпоху

Финансовое обслуживание людей с инвалидностью. Использование перспективных технологий для повышения доступности банковских сервисов

Ситуация с платежной инфраструктурой на различных страновых рынках

Система быстрых платежей и ее влияние на состояние НДО

Фронт-линия розничного отделения. Новые системы идентификации клиента

Биометрия в банкинге

Бесконтактные транзакции на АТМ

Инкассация и технологии обработки наличных. Новые решения

Вопросы взаимодействия ритейла и банковской сферы

Автоматизированные депозитные машины. Использование АДМ для инкассации

АТМ как гибридное устройство самообслуживания клиентов. От теории к реальным кейсам

«Некарточные» транзакции на банкоматах

Диджитализация НДО

Физические и кибератаки на банкоматную и филиальную инфраструктуру

Противодействие фальшивомонетничеству в банковском секторе и торговом ритейле. Решения, технологии, бизнес-кейсы

Возможности страховой защиты в НДО и банковском самообслуживании

Работа банков и торговой розницы с монетой

и другие интересные темы.

Параллельно с конференцией по традиции будет проходить выставка оборудования, технологий и бизнес-решений ведущих российских и зарубежных компаний.

ПЛАС-Форум – это идеальная возможность презентовать свои решения и продукты таргетированной аудитории независимо от выбранного Вами формата участия. Успейте занять свое место среди лидеров рынка!

Приглашаем спикеров и вендоров к участию в мероприятии! Сообщите нам о своем решении, написав по адресу: konstantin@plusworld.ru / тел.: +7 925 005 40 05 (зам. председателя Оргкомитета Константин Гризов).

Спешите зарегистрироваться на мероприятие – несмотря на середину июня, количество мест уже ограничено!

Спонсоры и партнеры ПЛАС-Форума:

Глобальный спонсор – Гамма-Центр совместно с DoCash (Германия), Scan Coin (Швеция), Laurel (Япония), HYUNDAI MIB International (SBM, Южная Корея).

Генеральные спонсоры: JCM Global, Kalignite, Diebold Nixdorf

Главный спонсор: Deep2000

Партнеры: StrongPoint, Abloy, Glory, АТМ Альянс, GRG Banking, Z-Card, Best Quality Design, OKI, Europeum, Damack, Innovative Technology, ISBC, SFOUR, Ritm, ЛАН АТМсервис, BFS, Лантер, PBF Group, NCR, Profindustry, Saga Corp., Риэлта, Unicum, SNBC, «ГИЗЕКЕ & ДЕВРИЕНТ – ЛОМО, ЗАО», Virta Logistic.

В прошлом году Форум «Банковское самообслуживание, ритейл и НДО» собрал рекордную аудиторию – более 1500 делегатов.

О том, как прошел 10-й ПЛАС-Форум, можно подробнее узнать из наших фото и видеоматериалов, а также в итоговом репортаже.

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По материалам PLUSworld.ru





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