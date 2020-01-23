СБУ заявила о задержании чиновника «Укроборонпрома»: Подозревают взятку. Новости политики

СБУ задержала чиновника госконцерна «Укроборонпром» по подозрению в возможном получении взятки

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает «ДС».

Так, отмечается, что Службы безопасности Украины разоблачила на получении неправомерной выгоды должностному лицу государственного предприятия «Завод «Генератор» ГП «Укроборонпром».

«Оперативники спецслужбы установили, что начальник юридического отдела предприятия требовал от частного предпринимателя 2000 долларов. Чиновник обещал коммерсанту ускорить согласование разрешительной документации на передачу в аренду 500 квадратных метров помещения завода под цех по производству мебели», — указано в сообщении.

Отмечено также, что посредниками в «соглашении» выступили экс-начальник отдела аренды предприятия и знакомый руководителя юротдела. В СБУ добавляют, что правоохранители задержали юриста на территории предприятия при получении всей суммы взятки.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия для привлечения к ответственности других участников сделки. Проверяется причастность других должностных лиц госпредприятия к противоправным действиям.

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