СБУ задержала на взятке руководителя районного военкомата в Одесской области — Деловая столица

В Одесской области сотрудники Службы безопасности Украины задержала на взятке руководителя районного военкомата

Как отмечается, правоохранители установили, что майор требовал 6 тысяч долларов от руководителя и двух сотрудников частного предприятия, которые подлежали мобилизации,передает «ДС» со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Злоумышленник обещал за взятку оказать содействие в уклонении от мобилизации представителям коммерческой структуры.

Военкома задержали в служебном кабинете во время получения части взятки, в ходе обысков у него обнаружили 5,8 тысяч долларов и почти 50 тысяч гривен. Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 368

Уголовного кодекса Украины, следственные действия продолжаются.

Напомним, ранее сотрудники СБУ разоблачили в Ивано-Франковске на взятке одного из руководителей бюро судебно-медицинской экспертизы.

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