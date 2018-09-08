СБУ задержала на взятке главного инспектора ГСЧС в Одесской области

Главный инспектор Овидиопольского районного сектора ГУ ГСЧС в Одесской области задержан правоохранителями за вымогательство и получение взяток в размере 10 и 5 тысяч гривен от двух гражданских лиц

Об этом сообщил начальник следственного управления полиции области Сергей Шайхет, передает «ДС».

По его словам, за такое вознаграждение взяточник обязался утвердить декларации материально-технической базы на соответствие законодательству о пожарной безопасности.

«Но сбыться задуманному не судилось, и на получении очередной суммы злоумышленник был взят с поличным. А еще часть «заработанных» денег спецслужбы обнаружили при проведении обыска в его служебном кабинете», — отметил он.

Сейчас старший лейтенант гражданской защиты задержан в порядке ст.208 УПК Украины. Его действия квалифицируют по ч. 3 ст. 368 УК (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

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