СБУ задержала группировку, которая торговала оружием по всей Украине

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали участников межрегиональной преступной группировки, занимавшейся незаконной продажей оружия

Правоохранители установили, что участники межрегиональной преступной группировки, среди которых представители добровольных военизированных формирований, организовали незаконную продажу оружия в различных регионах Украины, передает «ДС» со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Оружие продавали в том числе и представителям криминальных кругов.

В частности, было установлено, что злоумышленники незаконно продали два автомата, два пистолета с патронами к ним, три ручные гранаты РГД-5 и сто патронов.

Четырех злоумышленников задержали во Львове во время очередной попытки реализации автомата с патронами и пистолета.

По указанному факту открыто уголовное производство, решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.

«Проверяется информация относительно возможного использования указанных средств поражения для дестабилизации ситуации в стране путем организации диверсий», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее «ДС» сообщала, что в Киеве сотрудники прокуратуры совместно с Департаментом внутренней безопасности Национальной полиции задержали двоих торговцев психотропными веществами.

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