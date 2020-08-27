СБУ заблокировала работу финансовой пирамиды B2B Jewelry — новости Украины, Экономика

Служба безопасности Украины (СБУ) заявляет, что заблокировала деятельность «организованной преступной группировки», участники которого создали финансовую пирамиду для завладения средствами украинских граждан.

СБУ не уточняет название пирамиды, однако на фото обысков фигурирует один из магазинов ювелирных изделий и «сертификаты» B2B Jewelry.

«Вкладчиками «пирамиды» стали более 600 000 граждан. Ориентировочный объем средств, присвоенных и легализованных злоумышленниками путем приобретение элитного движимого и недвижимого имущества, инвестирование в подконтрольный бизнес, составляет более $250 млн», – сказано в сообщении пресс-центра СБУ.

По данным службы, судом наложены аресты на имущественные активы злоумышленников: банковские счета, движимое и недвижимое имущество, в том числе оформленное на подконтрольные юридические лица.

По результатам следственных действий будет принято решение о сообщении фигурантам о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 222 (мошенничество с финансовыми ресурсами), ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса.

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В начале марта журналист-расследователь Денис Бигус опубликовал в своем блоге видеодоказательство, как из ювелирных магазинов компании с признаками финансовой пирамиды B2B Jewelry вывозят деньги в полиэтиленовых мешках.

По данным B2B Jewelry, в Украине, России и Казахстане работало около 100 ее магазинов, а также собственный ювелирный завод в Винницкой области. Компания обещает доходность на пассивные инвестиции в изделия из драгметаллов 8% в неделю или около 400% годовых. Инвесторов проекта, по словам Гонты, уже около 500 000. По словам участников проекта, компания привлекла у своих вкладчиков около $250 млн, но подтвердить реалистичность этих цифр невозможно.

По данным Генпрокуратуры и налоговой службы, совладельцы B2B Jewelry подозреваются в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, и использовании схемы вывода наличных через фиктивный благотворительный фонд.

В марте 2020 года основатель компании Николай Гонта сообщил, что проект B2B Jewelry ставится на паузу, включая выплаты кешбэков и вывод средств. Такое решение он пояснил закрытием магазинов в связи с введением карантина в Украине.

В апреле проект B2B Jewelry зарегистрировал политическую партию Живите в достатке.

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Сергей Чигирь

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